USA ratują kurs złotego. Polska waluta będzie się umacniać

Właśnie wygasło jedno z głównych źródeł letniej słabości złotego. Chodzi o niekorzystne dla rynków wschodzących, czyli m.in. Polski i jej waluty, przekonanie, że amerykańska Rezerwa Federalna będzie szybko i zdecydowanie porzucać kryzysową politykę. W związku z tym waluta Polski powinna w najbliższym czasie nie tylko nie tracić na wartości, ale wręcz zyskiwać.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Speech by Chair Powell on monetary policy in the time of Covid: https://t.co/SvqjtMpEPK



Watch live: https://t.co/4AjHPi5K7A pic.twitter.com/CUq2Bk7gaU — Federal Reserve (@federalreserve) August 27, 2021

Złoty powinien odrabiać straty, ale...

...liczy się jeszcze inflacja

Czytaj również: Glapiński: Prowadzimy bardzo podobną politykę pieniężną do EBC i FED - Tym razem jednak wystąpienie nie przyniosło pozytywnych informacji dla dolara, a uczestnicy rynku spodziewający się fajerwerków srogo się rozczarowali. W rezultacie kurs USD/PLN zadomawia się pod 3,90, a EUR/USD podskoczył do 1,18 - komentuje Bartosz Sawicki, analityk serwisu Cinkciarz.pl, który specjalizuje się w wymianie walut.Co tak naprawdę powiedział szef Fed? Po pierwsze potwierdził, że zmniejszanie tempa ilościowego luzowania (obecnie minimum 120 mld dol. na miesiąc) powinno nastąpić w 2021 roku. Między wierszami dało się jednak odczytać, że we wrześniu na obwieszczenie tego kamienia milowego w odchodzeniu od kryzysowej polityki może być za wcześnie – wiele w tej kwestii wnieść może najbliższy raportu z rynku pracy.Po drugie, Powell ponownie wylał wiadro zimnej wody na głowy inwestorów szykujących się na to, że odejście skupu aktywów do lamusa będzie bezpośrednio poprzedzać początek cyklu podwyżek stóp procentowych.- Uważamy, że swoista wycena takiego kroku, która ostatnio wspierała dolara, była przedwczesna, a wysoko postawiona poprzeczka oczekiwań stanowiła główny powód, dla którego negatywnie postrzegamy perspektywy amerykańskiej waluty. Nasze prognozy walutowe zakładają, że w czwartym kwartale nastąpi wzrost EUR/USD w kierunku 1,20, idący w parze ze spadkiem USD/PLN poniżej poziomu 3,80 - szacuje Bartosz Sawicki.Jerome Powell powtórzył w Jackson Hole swoją mantrę, że wzrost inflacji ma charakter przejściowy. Choć rynek w pracy w Stanach Zjednoczonych odzyskał zdecydowaną większość z 22,5 miliona etatów utraconych w czasie pandemii, to również w ocenie kondycji tej sfery gospodarki szef Fed nie popada w przesadny optymizm.W piątek (3 września) zostanie opublikowany raport z rynku pracy za sierpień. Tylko w przypadku jeśli tempo odtwarzania liczby etatów z poprzednich dwóch miesięcy się utrzyma (w czerwcu i lipcu przybywało po ponad 900 tys. miejsc pracy), nie zostaną porzucone nadzieje na ogłoszenie decyzji o wygaszaniu skupu obligacji na posiedzeniu Rezerwy Federalnej pod koniec września.Po sympozjum w Jackson Hole wiemy, że wygaszanie skupu aktywów w USA, czyli tzw. tapering, rozpocznie się w tym roku, ale towarzyszyć mu będzie bardzo łagodna, gołębia narracja. Przede wszystkim nie można stawiać znaku równości pomiędzy stopniowym porzucaniem ilościowego luzowania (proces do całkowitego wygaszenia skupu powinien trwać naszym zdaniem minimum trzy kwartały), a szybkimi (czwarty kwartał 2022 roku) podwyżkami stóp procentowych. W tym kontekście informacje z Jackson Hole są dla dolara negatywne, a jednocześnie pozytywne dla złotego.- Rezerwa Federalna ograniczy wpompowywanie dodatkowego kapitału w system finansowy. A im silniejsza nadpłynność, tym inwestorzy bardziej skorzy do szukania okazji inwestycyjnych na bardziej ryzykownych rynkach, między innymi w gospodarkach wschodzących - podsumowuje Bartosz Sawicki.O ile w zeszłym tygodniu uwaga inwestorów skupiała się na spotkaniu przedstawicieli banków centralnych, to w tym decydujący wpływ na rynek będą miały liczne publikacje danych makroekonomicznych.- Dla złotego istotny będzie odczyt wstępnej inflacji za sierpień, która mogła wzrosnąć powyżej 5 proc. r/r z lipca. Taki odczyt byłby kolejnym sygnałem do zmiany wciąż gołębiego nastawienia RPP, które było widoczne również w ostatniej publikacji minutes za lipiec - jednak sprzed lipcowego odczytu CPI. Odczyty zwiększające prawdopodobieństwo wcześniejszej podwyżki stóp przez RPP powinny stanowić wsparcie dla kursu złotego - uważa Arkadiusz Trzciołek.Jego zdaniem jednak nie należy się spodziewać istotnych zmian wartości złotego.- Zakładamy, że w najbliższym czasie kurs euro powinien utrzymać się w przedziale 4,55-4,60 złotego, a dolara - pomiędzy 3,85 a 3,90 zł. W krótkim terminie bardziej zdecydowane umocnienie złotego będzie ograniczane przez ocenę perspektyw rynkowych wobec normalizacji polityki pieniężnej w USA. Kolejny zauważalny wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA (publikacja w piątek) może ożywić oczekiwania na ogłoszenie taperingu już we wrześniu, co powinno pozwolić dolarowi na odrobienie części ostatnich strat - stwierdza strateg rynków walutowych w PKO BP.Jak dodaje, znaczenie dla rynku walutowego będzie miało ewentualne ogłoszenie stanowiska Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych.- Orzeczenie zwiększające prawdopodobieństwo rychłej konwersji kredytów na złote wywierałby w krótkim terminie presję na notowania naszej waluty - zaznacza Arkadiusz Trzciołek.