USA: Słaba końcówka sesji na nowojorskich giełdach; spadki głównych indeksów

Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się zejściem pod kreskę głównych indeksów i mocną przeceną po wzrostach w pierwszej części dnia. W centrum zainteresowania inwestorów znajdują się raporty finansowe firm za czwarty kwartał

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,89 proc. do 34 715,39 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 1,10 proc. i wyniósł 4482,73 pkt. Nasdaq Composite zniżkował 1,30 proc. i zamknął sesję na poziomie 14 154,02 pkt.

Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 stracił 1,9 proc.

Brad McMillan, dyrektor ds. inwestycji w Commonwealth Financial Network ocenia, że zawirowania na giełdach mogą trwać przez jakiś czas, ale dodał, że inwestorzy nie powinni panikować z powodu podwyżek stóp procentowych i że są one naturalne, gdy gospodarka wraca do normy.

"Gospodarka i rynki mogą dostosowywać się do zmian stóp procentowych, właśnie obserwujemy, że tak czynią. To normalna część cyklu, którą obserwujemy regularnie. Obecny trend jest być może nieco szybszy niż wcześniejsze, ale jest odpowiedzią na rzeczywiste czynniki gospodarcze" - powiedział McMillan.

Analitycy szacują stopę wzrostu zysków na poziomie 22,4 proc. dla indeksu S&P 500 w czwartym kwartale, co według FactSet byłoby czwartym z rzędu kwartałem ze wzrostem zysków powyżej 20 proc.

"Sezon publikacji wyników dopiero się zaczął, ale ogólnie spodziewamy się kolejnego solidnego kwartału dla korporacyjnej Ameryki. Owszem, w sytuacji zbliżającej się podwyżki stóp procentowych balansujemy na cienkiej linie i odczuwamy trochę naturalnej zmienności na rynku, ale fundamenty gospodarki pozostają całkiem solidne" - powiedział Ryan Detrick z LPL Financial.

W pierwszej części dnia inwestorzy odrabiali wcześniejsze straty na akcjach spółek technologicznych. W górę szły m.in. Microsoft, Meta, Tesla i Netflix. Potem jednak kursy większości firm IT zaczęły zniżkować.

Notowania Travelers rosły o 4 proc. Podstawowy zysk na akcję firmy ubezpieczeniowej w IV kw. 2021 r. wyniósł 5,20 USD, a analitycy oczekiwali 3,86 USD.

Ford szedł w dół o 0,5 proc. - Jefferies obniżył rekomendację dla akcji producenta samochodów do "trzymaj" z "kupuj". W środę spółka poszła w dół o 8 proc.

Akcje United Airlines spadły o 3,4 proc. Spółka poinformowała, że wariant Omikron koronawirusa ma negatywny wpływ na rezerwacje lotów i może się przyczynić do pogłębienia strat w związku z pandemią. American Airlines spadł 3,2 proc., a Travelers zyskał ponad 3 proc.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 1 pb do 1,83 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rosła o 1 pb do 2,15 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 80 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 166 pb.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 286 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 220 tys. wobec 231 tys. poprzednio, po korekcie z 230 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,635 mln w tygodniu, który skończył się 8 stycznia. Analitycy oczekiwali 1,58 mln wobec notowanych poprzednio 1,551 mln, po korekcie z 1,559 mln.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w grudniu wyniosła 6,18 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 6,44 mln - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 6,48 mln.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl