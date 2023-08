USA: Solidne spadki na Wall Street, dobre wyniki Nvidii nie pomogły rynkom

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi spadkami głównych indeksów. Optymizm po mocnych kwartalnych wynikach i prognozach na trzeci kwartał koncernu Nvidia nie rozlał się na resztę rynku, a inwestorzy przystąpili do wyprzedaży akcji.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 1,08 proc. i wyniósł 34.099,42 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,35 proc. i wyniósł 4.376,31 pkt.

Nasdaq Composite stracił 1,87 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.463,97 pkt.

Początkowo akcje rosły po tym, jak lepsze od oczekiwań prognozy Nvidia Corp. nadały nowy rozpęd hossie związanej ze sztuczną inteligencją, która w tym roku napędza wzrosty akcji spółek technologicznych.

Podczas gdy obawy o rosnące rentowności obligacji zdominowały narrację na rynku w zeszłym tygodniu, uwaga rynków szybko powróciła do największych spółek technologicznych i tego, czy ich zyski mogą napędzić giełdę, która przez ostatni miesiąc utrzymywała się na niezmienionym poziomie.

"Jeśli chodzi o dane ekonomiczne, wygląda na to, że złe wieści są dobrą wiadomością dla rynku. Gorsze od oczekiwań wskaźniki PMI w USA i Europie to dobra wiadomość dla rynku, ponieważ obecnie nie spodziewa się on dalszych podwyżek stóp procentowych w przyszłości" - powiedziała w telewizji Bloomberg Grace Tam, główna doradczyni inwestycyjna w BNP Paribas Wealth Management w Hongkongu.

Inwestorzy oczekują na piątkowe wystąpienie prezesa Fed Jerome'a Powella w Jackson Hole, aby uzyskać więcej informacji na temat perspektyw inflacyjnych banku centralnego.

"Akcje na rynkach wzrosły, a rentowności obligacji USA spadły, gdy wstępne dane PMI za sierpień zasygnalizowały słabszą aktywność gospodarczą w USA, strefie euro i Wielkiej Brytanii, podsycając oczekiwania rynku, że banki centralne być może nie będą musiały ponownie podnosić stóp procentowych. Oczekujemy, że Powell zachowa ostrożność w odniesieniu do inflacji podczas przemówienia w Jackson Hole, zauważając pewne oznaki poprawy, ale podkreślając, że przed Fedem jeszcze dużo pracy do wykonania" - podali analitycy ANZ w raporcie.

"Powell będzie miał okazję udoskonalić swoje przesłanie o uzależnieniu decyzji Fedu od danych i może przygotować inwestorów na podwyższenie prognoz ws. stóp proc., które jest prawdopodobne na wrześniowym posiedzeniu Fedu. Uważamy, że inwestorzy mogą nie doceniać potencjału dla dalszych podwyżek w tym roku, ponieważ brak dalszych podwyżek w 2023 r. byłby niezgodny z poprawą perspektyw wzrostu PKB" - powiedziała Sonia Meskin, szefowa działu makroekonomicznego BNY Mellon Investment Management na USA.

Prezes Rezerwy Federalnej w Filadelfii, Patrick Harker powiedział w czwartek, że jego zdaniem Fed prawdopodobnie zrobił wystarczająco dużo i powinien utrzymać stopy procentowe na restrykcyjnym poziomie, dopóki nie oceni ich wpływu na gospodarkę.

"W tej chwili myślę, że prawdopodobnie zrobiliśmy wystarczająco dużo" - powiedział Harker podczas wywiadu dla CNBC przed corocznym sympozjum na temat polityki monetarnej w Jackson Hole w stanie Wyoming.

"Jesteśmy w restrykcyjnej postawie. Jestem za tym, by pozwolić restrykcyjnemu poziomowi stóp proc. działać przez chwilę, pozwólmy temu rozegrać się przez jakiś czas i powinniśmy dostrzec spadek inflacji" - dodał Harker.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 230 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,702 mln w ubiegłym tygodniu.

Akcje Nvidii rosły po publikacji wyników w handlu przedsesyjnym nawet o 9 proc. ale na zamknięciu czwartkowej sesji zanotowały tylko symboliczny wzrost o 0,10 proc.

Poducent chipów opublikował w środę prognozę kwartalnych przychodów, która znacznie przekroczyła oczekiwania i zapowiedział, że odkupi akcje o wartości 25 mld USD.

"Nvidia pokazała, że popyt na technologię sztucznej inteligencji pozostaje silny pomimo tego, co dzieje się na innych rynkach" - powiedział Stuart Cole, główny ekonomista makroekonomiczny w Equiti Capital w Londynie, dodając, że to, czy rajd może być kontynuowany, zależy od komunikatów głównych bankierów centralnych.

"Istnieje jeszcze prawdopodobieństwo, że rynki akcji ponownie się osłabią. Mogę jednak z łatwością dostrzec, że akcje związane ze sztuczną inteligencją, takie jak Nvidia, i generalnie akcje technologiczne, są postrzegane jako bezpieczna przystań na rynkach akcji" - dodał.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 78,87 USD za baryłkę, po spadku o 0,03 proc., a październikowe futures na Brent spadają o 0,01 proc. do 83,19 USD/b.

Czy politycy chcą, żeby polski przemysł przetrwał? Odpowiedź nie jest oczywista... Zobaczcie naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl