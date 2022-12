USA: Solidne wzrosty na Wall Street, Nasdaq zyskał ponad 2,5 proc.

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów, a technologiczny Nasdaq zyskał ponad 2,5 proc. po kilku dniach mocnych zniżek.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,05 proc. i wyniósł 33.220,80 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,75 proc. i wyniósł 3.849,28 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w górę o 2,59 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.478,09 pkt.

"Spodziewamy się, że światowa gospodarka znacznie zwolni lub wejdzie w recesję w pewnym momencie w 2023 r. Poważna recesja byłaby niedźwiedzim sygnałem dla rynków akcji, jednak biorąc pod uwagę odporność amerykańskiej gospodarki i napięty rynek pracy, spodziewamy się tylko spowolnienia lub płytkiej i krótkiej recesji. To może pozwolić na wzrost głównych indeksów giełdowych w drugiej połowie 2023 r." - powiedziała Nancy Tengler, dyrektorka generalna i dyrektorka ds. inwestycji w Laffer Tengler Investments.

Według analityków niższa płynność w okresie świątecznym i brak wiadomości z banków centralnych oznaczają, że ruchy na rynkach mogą być niestabilne i pozbawione spójnego kierunku.

Craig Erlam, starszy analityk rynku w OANDA, powiedział, że niepewność co do tego, jak zmiana polityki Chin wpłynie na globalne łańcuchy dostaw, może stać się przedmiotem zainteresowania inwestorów w nadchodzących dniach.

Na globalnych rynkach widać ostrożność - burzliwy 2022 r., w którym rządy i banki centralne zmagały się z wysoką inflacją, wynikającą z napaści Rosji na Ukrainę, i utrzymującymi się ograniczenia "zero COVID" w Chinach, dobiega końca.

Inwestorzy wciąż obawiają się jednak o perspektywy utrzymującej się, wysokiej inflacji, zacieśnienia polityki pieniężnej przez główne banki centralne i długotrwałego okresu spowolnienia wzrostu gospodarczego.

Zdaniem Daniela Lacalle'a, głównego ekonomisty Tressis Gestion, globalnej gospodarce prawdopodobnie grozi dekada powolnego wzrostu.

"Prawdopodobnie wejdziemy w dekadę bardzo słabego wzrostu, w której rozwinięte gospodarki będą miały szczęście, jeśli będą w stanie urosnąć o 1-proc." - powiedział Lacalle.

Zyskiwały spółki technologiczne. Akcje Tesli rosły o 3 proc., Amazona i Netfliksa o 1 proc.

Po czterech dniach spadków giełdowa wycena Apple rosła o ponad 3 proc.

Coraz bliżej rozpoczęcia sezonu publikacji wyników kwartalnych przez amerykańskie spółki. Jako pierwsze w tygodniu rozpoczynającym się 9 stycznia swoje dokonania przedstawią największe banki.

Analitycy obecnie zakładają, że w czwartym kwartale 2022 roku zyski amerykańskich koncernów spadną łącznie o 1,5 proc. Jeśli tak by się stało, to byłby to pierwszy kwartał spadku zysków firm od trzeciego kwartału 2020 roku.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 225 tys. - zgodnie z oczekiwaniami analityków.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 78,1 USD za baryłkę, po spadku o ponad 1 proc., a lutowe futures na Brent tracą 1,2 proc. do 82,2 USD/b.

Amerykański Departament Energii (DoE) podał, że zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 0,7 mln baryłek, czyli o 0,2 proc. do 418,95 mln baryłek.

Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 3,1 mln baryłek, czyli o 1,4 proc. do 223,0 mln baryłek. Z kolei rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły 0,28 mln baryłek, czyli o 0,2 proc. do 120,2 mln baryłek.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl