USA: Spadki na giełdach; w dwa dni Dow Jones stracił ponad 1200 pkt.

Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła ponownie mocne spadki, a indeks Dow Jones stracił w ciągu dwóch dni ponad 1200 punktów. Inwestorzy mają coraz mniej chęci do podejmowania ryzyka po załamaniu cen na rynku ropy naftowej.

Dow Jones Industrial na zamknięciu stracił 2,7 proc. i wyniósł 23 018,88 pkt. S&P 500 zniżkował 3,1 proc. i wyniósł ostatecznie 2736,56 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół o 3,48 proc. do 8263,23 pkt.

Uwaga inwestorów koncentrowała się na rynku ropy naftowej, gdyż wtorek był tam drugim dniem z rzędu dramatycznych spadków wywołanych wycofaniem się globalnego popytu na ten surowiec i groźbą przepełnienia składów. Coraz więcej jest obaw, że głębokie straty, które dotykają amerykańskie koncerny paliwowe, uderzą też w całą gospodarki USA.

We wtorek czerwcowe kontrakty na ropę WTI spadały ponad 40 proc., do 11,57 USD za baryłkę. Dzień wcześnie wygasająca seria kontraktów majowych na WTI po raz pierwszy w historii zanotowała ceny ujemne, co oznaczało, że ich posiadacz był gotów zapłacić nawet około 40 USA za baryłkę komuś, ktoś zgodził się je przejąć.

Wszystko dlatego, że z powodu zamrożenia gospodarek na świecie w efekcie pandemii koronawirusa, rafinerie nie potrzebują obecnie nowych dostaw ropy, ponieważ ich składy są już pełne, a chętnych do zakupu paliwa nie ma.

We wtorek majowa seria kontraktów na ropę WTI odrabiała część poniedziałkowych strat i wróciła do cen powyżej 0 USD za baryłkę.

"Jeżeli potrzebowaliśmy bardziej wyrazistego przykładu do jak ostrych spadków globalnej aktywności gospodarczej doszło, to jest to fakt, że na rynku futures na WTI doszło do cen ujemnych" - powiedział Tom Lee, szef zespołu analityków Fundstrat Global Advisors.

"Ropa jest ofiarą globalnego hasła +zostań w domu+ i ta sytuacja nie zmieni się, dopóki kraje Zachodu i USA nie zaczną się otwierać. A to otwarcie nie nastąpi zanim każde z państw nie będzie przekonane, że radzi sobie ze zdrowotnym kryzysem" - dodał.

Prezydent USA Donald Trump napisał we wtorek na Twitterze, że administracja Białego Domu pracuje nad planem, który ma na celu zapewnienie finansowania dla przemysłu naftowego dotkniętego gwałtownym spadkiem cen ropy.

"Nigdy nie zawiedziemy wielkiego amerykańskiego przemysłu naftowego i gazowego. Poinstruowałem Sekretarza Energii i Sekretarza Skarbu, aby opracowali plan, który udostępni fundusze, aby te bardzo ważne firmy i miejsca pracy zostały zabezpieczone na długo!" - napisał Trump.

Szef koncernu BP John Browne powiedział, że cena ropy naftowej przez pewien czas pozostanie niska, ponieważ podaż przewyższa popyt, a obecna sytuacja na światowych rynkach ropy przypomina nadmiar tego surowca z lat 80.

"Jeśli sytuacja w magazynach ropy na świecie będzie nadal szybko się pogarszać, to Brent pójdzie na dno razem z WTI"- powiedział Ed Morse, starszy analityk Citigroup ds. ropy naftowej.

"Producentom ropy naftowej nie jest łatwo zakręcić kurek, więc muszą gdzieś przechowywać ropę, dopóki nie znajdą nabywców. Problem polega na tym, że pozostało bardzo mało miejsca do magazynowania, więc producenci dosłownie płacą kupującym, by zabrali od nich surowiec, stąd te ujemne ceny" - powiedział Christian Downie z Australian National University.

Ujemne ceny ropy WTI to kolejny problem dla światowej gospodarki. W ocenie stratega BMO Capital Markets Iana Lyngena deflacja jest obecnie największym ryzykiem dla cen konsumpcyjnych.

"Jest dużo niepewności, a obecna sytuacja jest może nawet trudniejsza niż w Japonii w latach 90., która przeszła przez deflację sama. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której cały świat jest zsynchronizowany ze scenariuszem deflacji, co może być trudniejsze dla USA do przezwyciężenia" - powiedział Derek Tang, ekonomista w LH Meyer.

"Nawet jeśli środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa w najbliższych tygodniach ulegną złagodzeniu, świat będzie przez pewien czas zalany ropą, ponieważ gospodarki nie będą w najbliższym czasie zgłaszać wysokiego popytu" - ocenił Kerry Craig, strateg ds. rynku globalnego w JPMorgan Asset Management.

Wraz z dramatycznymi wydarzeniami na rynku ropy, traciły na wartości również koncerny paliwowe. Notowania Chevron szły w dół o 2,5 proc., a Exxon Mobil tracił 1 proc.