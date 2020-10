USA: Spadki na giełdach; zbliża się termin ultimatum Pelosi ws. pakietu wsparcia

Nowojorskie giełdy pod koniec sesji w poniedziałek odnotowały solidne spadki. Inwestorów niepokoi wzrost liczby zakażeń, a także zbliżające się ultimatum postawione przez przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi ws. pakietu wsparcia dla gospodarki.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 1,44 proc. i wyniósł 28 195,42 pkt. S&P 500 zniżkował 1,63 proc. i wyniósł na koniec sesji 3426,92 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół 1,65 proc. do 11 478,88 pkt.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi z Partii Demokratycznej wyznaczyła wtorek jako ostateczny termin, jeśli Biały Dom chce jeszcze przed wyborami prezydenckimi 3 listopada załatwić sprawę uchwalenia bodźców fiskalnych dla amerykańskiej gospodarki.

Pelosi wyznaczyła 48-godzinny termin negocjacji po rozmowie z sekretarzem skarbu Stevenem Mnuchinem w sobotę wieczorem przez ponad godzinę. Oboje zgodzili się negocjować ponownie w poniedziałek.

Prezydent USA Donald Trump ponowił swoją ofertę, by wyjść poza podawane obecnie kwoty 1,8 bln USD, które jego zespół próbował wcześniej proponować Demokratom. Pelosi opowiada się za wsparciem dla gospodarki o wartości 2,2 bln USD.

Trump powiedział w niedzielę dziennikarzom w Reno: "Chcę wyższej sumy niż Pelosi. To nie znaczy, że wszyscy Republikanie się ze mną zgadzają, ale myślę, że w końcu to zrobią".

"Będziemy w dalszym ciągu bardzo wrażliwi na wszelkie rozmowy dotyczące programu stymulującego. Zanotowaliśmy tak mocny wzrost od dołków z marca dzięki oczekiwaniom na lepsze informacje dotyczące szczepionki, łagodnej polityce Fed oraz programowi wsparcia fiskalnego" - powiedział Scott Wren, starszy strateg rynków globalnych z Wells Fargo Investment Institute.

"Wszystkie trzy czynniki są bardzo ważne i jeśli chociaż jeden z nich odpadnie, to nastąpi zachwianie" - dodał.

Inwestorów coraz mocniej martwi rosnąca liczba nowych przypadków koronawirusa w Stanach Zjednoczonych i na świecie, chociaż część analityków stara się szukać pozytywnych informacji.

"Szczepionka będzie szeroko dostępna od drugiego kwartału przyszłego roku, a rynki zaczną wyceniać korzyści ekonomiczne znacznie wcześniej" - powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. Inwestycji w UBS Global Wealth Management.

Amazon, Alphabet i Microsoft spadły po przynajmniej 2 proc., spadały też notowania Facebook and Apple. Wszystkie z 11 indeksów sektorowych S&P 500 zniżkowały w poniedziałek, a najmocniej ochrona zdrowia i usługi komunikacyjne.

Akcje Boeing Co wzrosły o 1 proc., ponieważ American Airlines ogłosiły plan przywrócenia swoich samolotów 737 Max do użytku do końca 2020 r., w zależności od uzyskania certyfikacji samolotu przez Federalną Administrację Lotniczą.

Microchip Technology Inc zyskiwał 2,5 proc. po tym, jak Morgan Stanley podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "równoważ".

Akcje Halliburton rosły o 2 proc. Zysk na akcję spółki branży energetycznej wyniósł w III kw. 11 centów wobec oczekiwanych 3 centów.

American Equity Investment Life Holding spadał o 16,5 proc. po tym, jak firma poinformowała o zawarciu strategicznego partnerstwa z Brookfield Asset Management Inc i odrzuceniu oferty przejęcia przez Athene Holding Ltd i Massachusetts Mutual Life Insurance.