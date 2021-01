USA: Spadki na nowojorskich giełdach, banki zaczynają publikować wyniki

Piątkowa sesja na nowojorskich przyniosła umiarkowane spadki, a inwestorzy analizują szczegóły pakietu fiskalnego, zaproponowanego przez prezydenta elekta. Od największych banków rozpoczął się sezon publikacji wyników za czwarty kwartał przez spółki w USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,57 proc. i wyniósł 30 814,26 pkt. S&P 500 zniżkował 0,72 proc. i wyniósł 3768,25 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,87 proc., do 12 998,50 pkt.

Wszystkie trzy główne indeksy amerykańskich giełd zanotowały tygodniowy spadek. Dow Jones stracił przez pięć ostatnich sesji 0,9 proc., a S&P 500 oraz Nasdaq zniżkowały po 1,5 proc.

"Wydaje się, że ostatnie ruchy na rynku wynikają ze +sprzedawania faktów+, biorąc pod uwagę, że wiele optymizmu związanego z kolejnym bodźcem fiskalnym w USA zostało już wycenione przed niecierpliwie wyczekiwanym ogłoszeniem" - powiedział Han Tan, analityk rynku w FXTM.

W Stanach Zjednoczonych rozpoczął się właśnie sezon publikacji wyników za czwarty kwartał. Na pierwszy ogień poszło kilka czołowych banków.

Akcje JPMorgan szły w dół o 0,5 proc., mimo że zysk na akcję banku w czwartym kwartale wyniósł 3,79 USD, a oczekiwano 2,56 USD.

Notowania Citigroup spadały 3 proc. Przychody banku wyniosły w czwartym kwartale 16,5 mld USD, oczekiwano 16,71 mld USD.

Akcje Wells Fargo spadały 5 proc. Przychody banku wyniosły 17,93 mld USD wobec oczekiwanych 18,12 mld USD.

Najgorszy od końca listopada zeszłego roku dzień zanotowały spółki paliwowe. Ich indeks stracił 4 proc.

Prezydent elekt Joe Biden podał założenia pakietu pomocowego dla gospodarki (nazwanego "Amerykańskim Planem Ratunkowym"), o wartości 1,9 biliona USD.

Pakiet zakłada m.in. wypłatę po 1400 USD dla większości obywateli USA. To dodatek do zatwierdzonych w grudniu 2020 r. 600 USD.

Federalny tygodniowy zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie do 400 USD i będzie przedłużony do końca września. Do 15 dolarów na godzinę zwiększy się zaś federalna stawka płacy minimalnej w USA.

Inwestorzy zastanawiają się teraz, jaka część zaprezentowanego pakietu zostanie ostatecznie przyjęta przez amerykański Kongres i jaka jest możliwość wzrostu podatków w USA.

"Mówi się, że jest to duży pakiet, ale rynki zachowują się jakby były rozczarowane. Myślę, że być może rynek wyceniał dodatkowy czek w wysokości 2000 USD przeznaczony dla Amerykanów" - powiedział James Athey, dyrektor inwestycyjny w Aberdeen Standard Investments.

"Obawy dotyczą tego, co to będzie oznaczać z punktu widzenia podatków. Wydawanie pieniędzy jest łatwe, ale pytanie brzmi: jak zamierza się za to zapłacić? Rynki często ignorują politykę, ale nie ignorują podatków" - powiedział Tim Ghriskey, główny strateg inwestycyjny w Inverness Counsel.

Przewodniczący Fed Jerome Powell powiedział w czwartek, że wczesne i zdecydowane wydatki rządowe pomogły uratować gospodarkę przed znacznie bardziej tragicznym losem.

"Teraz nie ma potrzeby, by rozważać wycofanie się" - powiedział Powell, odnosząc się do niezwykle luźnej polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej. Strategia ta obejmuje masowy program skupu obligacji i stopy procentowe, które mają pozostać blisko zera przez lata.

Sprzedaż detaliczna w USA w grudniu 2020 r. spadła o 0,7 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż utrzyma się bez zmian. Sprzedaż detaliczna z wykluczeniem sprzedaży aut w grudniu spadła o 1,4 proc. mdm. Oczekiwano, że sprzedaż spadnie o 0,1 proc.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w grudniu 2020 r. wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 0,8 proc.