USA: Spadki na nowojorskich giełdach, inwestorzy analizują dane spółek

Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła najmocniejsze spadki od października 2020 roku, a indeks Dow Jones stracił w jej trakcie ponad 550 pkt. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro oraz wyniki spółek za czwarty kwartał.

Dow Jones Industrial, który jeszcze w środę ustanowił swój historyczny rekord, zniżkował 1,75 proc. do 31 402,01 pkt. S&P 500 spadł 2,45 proc. do 3829,34 pkt., a Nasdaq Composite stracił 3,52 proc. i zamknął sesję na poziomie 13 119,43 pkt. Od początku tygodnia indeks ten jest na blisko 5-procentowym minusie.

Rentowności 10-letnich amerykańskich papierów skarbowych wzrosły w czwartek do ponad 1,6 proc., potem nieco spadły do 1,5 proc., ale i tak są na najwyższym poziomie od lutego 2020 roku. Inwestorzy nie kryją zaniepokojenia tym faktem, gdyż taki ruch na obligacjach mocno szkodzi spółkom technologicznym, które dużą część swojego finansowania pozyskują z rynków dłużnych. W efekcie w ciągu dnia akcje Alphabet, Facebooka, Apple i Microsoftu spadły po ponad 3 proc.

Tesla, która również mocno korzysta z finansowania dłużnego, straciła na wartości 9 proc.

Analitycy zwracają też uwagę, że po ostatnim wzroście rentowności obligacji są wyżej niż stopa zwrotu z dywidend spółek z indeksu S&P 500, co oznacza, że akcje - będące instrumentem wyższego ryzyka niż obligacje - utraciły swoją premię w stosunku do długu. Może to prowadzić do tego, że inwestorzy zaczną się odwracać od rynku akcji, gdyż stają się one mniej atrakcyjne.

Wśród branż tworzących indeks S&P 500 najmocniej spadały w czwartek spółki dóbr konsumenckich i informatyczne (o 4,7 i 3,8 proc.).

Inwestorzy przenoszą się też do tych sektorów, które mogą skorzystać najbardziej na ponownym otwarciu gospodarki. Spółki paliwowe w tym tygodniu zyskały już 6,8 proc., na plusie od poniedziałku utrzymują się jeszcze firmy przemysłowe oraz instytucje finansowe.

Akcje GameStop rosły 33 proc., po wzroście o 104 proc. w środę. Analitycy wskazują, że spółka po raz kolejny stała się obiektem zainteresowania, korzystających z darmowych brokerów, internetowych inwestorów indywidualnych. We wtorek spółka poinformowała o rezygnacji ze stanowiska dyrektora finansowego Jima Bella.

Inna spółka, która była obiektem zainteresowania traderów z internetowych platform dyskusyjnych takich jak Reddit, czyli producent słuchawek Koss Group, szedł w górę ponad 50 proc., po wzroście o 55 proc. w środę.

AMC Entertainment zwyżkował 8 proc., po wzroście o 18 proc. podczas poprzedniej sesji. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo ogłosił, że kina w mieście mogą zostać otwarte w przyszłym miesiącu z ograniczoną liczbą miejsc.

Notowania Best Buy szły w dół o 5 proc. po tym, jak spółka podała, że w czwartym kwartale zysk na akcję i przychody były niższe od oczekiwań analityków.

Norwegian Cruise Line spadał 3 proc. Strata na akcję w czwartym kwartale wyniosła 2,33 USD wobec oczekiwanych 2,17 USD.

ViacomCBS rósł 3 proc. Zysk na akcję w czwartym kwartale wyniósł 1,04 USD wobec oczekiwanych 1,02 USD.

Notowania Nvidii spadały 3,5 proc., mimo że zysk na akcję w czwartym kwartale wyniósł 3,10 USD wobec oczekiwanych 2,81 USD.

Moderna rosła o 7,5 proc. Amerykańska firma biotechnologiczna ogłosiła w środę, że zmodyfikowana wersja jej szczepionki przeciwko Covid-19, opracowana specjalnie z myślą o wariancie pochodzącym z Republiki Południowej Afryki, jest gotowa do przeprowadzenia testów na ludziach w badaniach klinicznych.

Akcje Pfizera rosły o 1 proc. Szczepionka firm Pfizer & BioNTech jest skuteczna w 94 proc. przeciwko objawom Covid-19 - wynika z obszernych badań, przeprowadzonych w Izraelu, których efekty zostały opublikowane w środę. Badanie potwierdza wyniki testów klinicznych i kluczową rolę kampanii szczepień w walce z pandemią.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 730 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 838 tys. wobec 841 tys. poprzednio, po korekcie z 861 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 4,419 mln w tygodniu, który skończył się 13 lutego. Analitycy oczekiwali 4,467 mln wobec notowanych poprzednio 4,520 mln, po korekcie z 4,494 mln.

Produkt Krajowy Brutto USA w IV kwartale 2020 roku wzrósł o 4,1 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk - podał Departament Handlu w drugim wyliczeniu. Oczekiwano +4,2 proc.