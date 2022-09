USA: Spadki na Wall Street

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów. Inwestorzy analizują środową decyzję Fed o podwyżce stóp proc. o 75 pb i sygnały, że dalsze podwyżki są możliwe.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,35 proc. i wyniósł 30.076,68 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,84 proc. i wyniósł 3.757,99 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 1,37 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.066,81 pkt.

Rynki analizują środową decyzję Fedu, który podniósł główną stopę procentową w USA o 75 pb. do przedziału 3,00-3,25 proc. Fed powtórzył, że dalsze podwyżki stóp proc. będą właściwe, ale inwestorzy obawiają się, że może to doprowadzić amerykańską gospodarkę do recesji.

Członkowie FOMC prognozują stopy proc. w USA na poziomie 4,4 proc. na koniec 2022 roku, 4,6 proc. na koniec 2023 roku i 3,9 proc. na koniec 2024 roku.

Ekonomiści Goldman Sachs podnieśli swoje prognozy dotyczące tempa podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Bank spodziewa się teraz podwyżek stóp o 75 punktów bazowych w listopadzie, 50 punktów bazowych w grudniu i 25 punktów bazowych w lutym przy szczytowej stopie funduszy na poziomie 4,5-4,75 proc.

"Fed opracowuje twarde lądowanie dla gospodarki - miękkie lądowanie prawie nie wchodzi w rachubę. Ocena Powella, że przez pewien okres wzrost PKB będzie poniżej trendu, należy przetłumaczyć, że bank centralny opowiada się za recesją. Odtąd sytuacja makro stanie się trudniejsza" - wskazywała Seema Shah, główny globalny strateg w Principal Global Investors.

"Myślę, że giełdy nadal miały nadzieję, że Fed pokaże w pewnym momencie oznaki wyhamowania podwyżek stóp procentowych, ale na razie nic na to nie wskazuje" - powiedział strateg Nomury, Naka Matsuzawa.

Sebastien Galy, starszy strateg makro w Nordea Asset Management, powiedział, że spodziewa się, że na rynkach będzie spora zmienność w obliczu obaw przed recesją i inflacją.

"Fed będzie utrzymywał kurs głównie dlatego, że nie wie jeszcze, ile podwyżek jest konieczne przy wciąż silnym popycie. Korporacje po prostu nie dostosowały swojej polityki cenowej do globalnego spowolnienia gospodarczego" - powiedział Galy.

"Indeks S&P 500 od dłuższego czasu żył w stworzonym przez siebie świecie fantazji, gdzie szklanka jest do połowy pełna. Według tej narracji, im więcej podwyżek Fed, tym szybciej nastąpi recesja, a tym samym szybciej Fed będzie mógł dokonać cięć - a zatem jest to dobre dla dzisiejszych cen akcji. Oczywiście z punktu widzenia wyników spółek uważam, że to niedorzeczne myślenie" - powiedział James Athey, dyrektor inwestycyjny w Abrdn.

Analityk Chris Senyek z Wolfe Research wskazywał, że przesłanie po posiedzeniu Fedu jest bardzo proste.

"Fed będzie zacieśniał politykę, dopóki inflacja nie spadnie znacząco - nawet jeśli spowoduje to recesję. Nasz niedźwiedzi scenariusz pozostaje nienaruszony. Podczas, gdy rynek w końcu zmaga się z prawdopodobnym zaostrzeniem polityki przez Fed, nie sądzimy, aby recesja napędzana popytem była bliska pełnego wycenienia na giełdach" - powiedział Senyek.

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w sierpniu spadł o 0,3 proc. Analitycy oczekiwali, że indeks spadnie o 0,1 proc. Miesiąc wcześniej indeks spadł o 0,5 proc. mdm, po korekcie z -0,4 proc. Indeks pokazuje, jak będzie sobie radzić amerykańska gospodarka w ciągu następnych 3-6 miesięcy.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 14 pb. do 3,67 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rosła o 9 pb. do 3,6 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -45 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 40 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 84 USD za baryłkę, po wzroście o 1,22 proc., a listopadowe futures na Brent zwyżkują o 1,11 proc. do 90,81 USD/b.

