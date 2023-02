USA: Spadki na Wall Street

Piątkowa sesja na Wall Street przyniosła spadki głównych indeksów, ale cały tydzień S&P 500 i Nasdaq zakończyły na plusie. Inwestorzy obawiają się, że lepsze od oczekiwań dane z rynku pracy USA za styczeń mogą oznaczać kontynuację podwyżek stóp procentowych przez Fed.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,38 proc. i wyniósł 33.926,01 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,04 proc. i wyniósł 4.136,48 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w dół o 1,59 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.006,95 pkt.

Chociaż wszystkie główne indeksy zakończyły piątkową sesję na minusie, cały tydzień dla S&P 500 i Nasdaq był pozytywny - indeksy wzrosły odpowiednio o 1,6 proc. i 3,3 proc. Dla Nasdaq był to piąty z rzędu tydzień wzrostów. Dow spadł o 0,15 proc.

W centrum uwagi inwestorów w piątek były znacznie lepsze od oczekiwań dane z rynku pracy USA za styczeń.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w styczniu o 517 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 189 tys. i wzrostu o 260 tys. miesiąc wcześniej, po korekcie z 223 tys.

"Za każdym razem, gdy widzimy tak duże liczby, strach przed Fedem powraca, ponieważ rynki boją się, że Fed popchnie sprawy jeszcze dalej niż to, co mamy obecnie, ryzykując nie miękkie lądowanie, a bardziej zderzenie czołowe" - powiedział Brian Jacobsen, starszy strateg inwestycyjny w Allspring Global Investments.

"Oszałamiająco dobry raport o zatrudnieniu budzi poważne wątpliwości, co do tego, czy gospodarka pogrąża się w recesji, a także tego, czy Fed skończy cykl zacieśniania polityki monetarnej tej wiosny" - powiedział Sal Guatieri, starszy ekonomista w BMO Capital Markets.

Stopa bezrobocia w styczniu w USA wyniosła 3,4 proc., oczekiwano 3,6 proc. wobec 3,5 proc. miesiąc wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,4 proc. rdr, a mdm o 0,3 proc. vs. konsensus 4,3 proc. i 0,3 proc.

Inwestorzy poznali w piątek także końcowe wyliczenia odczytów PMI za styczeń.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 2023 r. 46,8 pkt. wobec 45 pkt. w poprzednim miesiącu. Wskaźnik wstępnie szacowano na 46,6 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 2023 roku 46,8 pkt. wobec 44,7 pkt. w poprzednim. Wskaźnik wstępnie szacowano na 46,6 pkt.

"Rynki akcji są podtrzymywane przez niskie kontrakty na stopy proc. i oczekiwania, że Fed osiągnie miękkie lądowanie. Będzie to bardzo trudne do osiągnięcia. W rzeczywistości znaczące cykle zaostrzania polityki, takie jak obecny, w przeszłości prowadziły do gwałtownego wzrostu bezrobocia i recesji" - powiedział Alex Rohner, strateg ds. instrumentów o stałym dochodzie w Bank J. Safra Sarasin.

"Rynek ma nadzieję, że uda mu się wpłynąć na Fed, aby obniżył stopy proc. w tym roku. Jednak Fed chce zobaczyć jak inflacja obniża się w kierunku 2-proc. celu przez kilka kolejnych miesięcy, zanim w ogóle zacznie brać pod uwagę taką możliwość" - powiedziała Shana Sissel, założycielka i prezes Banrion Capital Management.

Inwestorzy analizowali również wyniki spółek Big Tech za czwarty kwartał - raporty Apple'a, Alphabetu i Amazona nie spełniły oczekiwań rynkowych.

Akcje Alphabetu spadły o 2,8 proc., a notowania Amazona straciły ponad 8 proc. Przychody koncernu Alphabet sięgnęły 69,09 mld USD, a rynek liczył na 76,05 mld USD. Z kolei zysk Amazona na akcję w czwartym kwartale wyniósł 3 centy wobec oczekiwanych 17 centów.

Wcześniejsze spadki odrobił Apple i zakończył sesję ponad 2-proc. wzrostem. Przychody koncernu wyniosły 117,2 mld USD, a analitycy spodziewali się, że sięgną one 121,88 mld USD. Przychody rok do roku są spadły o 5,5 proc.

Gorsze od oczekiwań wyniki przedstawiły nie tylko spółki z sektora Big Tech.

Ford zniżkował o ponad 7 proc. Zysk na akcję w IV kw. wyniósł 51 centów wobec oczekiwanych 62 centów. Ponadto, Deutsche Bank obniżył rekomendację do "sprzedaj" z "trzymaj".

Akcje Qualcommu spadły o 0,6 proc. Przychody producenta chipów wyniosły w IV kw. 9,46 mld USD. Analitycy rynkowi prognozowali 9,6 mld USD.

Starbucks zniżkował o ponad 4 proc. Zysk na akcję w IV kw. wyniósł 75 centów wobec oczekiwanych 77 centów.

Z kolei Akcje Nordstrom wzrosły o 24 proc. po tym, jak "The Wall Street Journal" poinformował, że inwestor Ryan Cohen objął spory pakiet udziałów w spółce.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 75,23 USD za baryłkę, po spadku o 0,85 proc., a kwietniowe futures na Brent zniżkują o 0,77 proc. do 81,55 USD/b.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl