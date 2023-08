USA: Spadki na Wall Street

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się drugi dzień z rzędu spadkami głównych indeksów. Inwestorzy czekają na publikację w czwartek danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych za lipiec.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,54 proc. i wyniósł 35.123,36 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,70 proc. i wyniósł 4.467,71 pkt.

Nasdaq Composite stracił 1,17 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.722,02 pkt.

Od początku sierpnia Nasdaq stracił już 4,4 proc., S&P 500 zniżkował 2,6 proc., a Dow stracił 1,2 proc. Po środowym spadku indeks Nasdaq jest na minusie licząc od początku trzeciego kwartału.

"Rynki wzrosły bardzo dużo. Mamy teraz fazę oczekiwania" - powiedział Phillip Colmar, partner zarządzający w MRB Partners.

W tym tygodniu na rynkach uważnie będzie oceniana miara inflacji w USA - odczyt CPI zostanie podany w czwartek. Analitycy prognozują, że w lipcu ceny konsumpcyjne w USA wzrosły rdr o 3,3 proc. wobec wzrostu poprzednio o 3,0 proc. i nadal blisko najwolniejszego tempa wzrostu od 2 lat.

Prezes Fed z Filadelfii Patrick Harker powiedział, że Rezerwa Federalna może zaprzestać podwyżek stóp procentowych, o ile w gospodarce USA nie wystąpią jakieś "niespodzianki". Dodał, że stopy procentowe musiałyby jednak pozostać na podwyższonym poziomie przez jakiś czas.

"Raport o inflacji będzie kluczowy, jeśli dzisiejszy rajd ma się utrzymać. Awersja inwestorów do ryzyka zaczęła słabnąć, ale sytuacja pozostaje niestabilna, a inwestorzy z niepokojem wypatrują kolejnego katalizatora" - powiedział Lewis Grant, starszy menedżer portfela w Federated Hermes.

Do tej pory ponad 90 proc. spółek wchodzących w skład S&P 500 przedstawiło już swoje wyniki za trzeci kwartał. Z tej liczby około 4/5 firm przebiło oczekiwania analityków.

Ze spółek akcje WeWork spadły o 38 proc. po tym, jak w zgłoszeniu SEC stwierdzono, że istnieją wątpliwości co do zdolności firmy do dalszego działania w obliczu słabszych niż oczekiwano wskaźników nowych użytkowników.

Internetowy sprzedawca samochodów używanych Carvana zniżkował prawie 6 proc., chociaż skorygowany kwartalny EBITDA był wyższy od oczekiwań.

Lyft spadł o 10 proc. Kwartalne przychody spółki były zgodne z oczekiwaniami.

Roblox stracił 22 proc. Kwartalne wyniki finansowe spółki były poniżej oczekiwań.

Penn Entertainment wzrósł o 9 proc. po tym, jak operator kasyn ogłosił, że uruchamia internetowe zakłady sportowe z telewizją sportową ESPN.

Wendy's spadł o 2 proc. po tym, jak sieć fast foodów odnotowała gorsze niż oczekiwano przychody w drugim kwartale.

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo spadł o 3,1 proc. w tygodniu zakończonym 4 sierpnia - podało Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). Poprzednio indeks spadł o 3 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 84,29 USD za baryłkę, po wzroście o 1,65 proc., a październikowe futures na Brent rosną o 1,54 proc. do 87,50 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 5,85 mln baryłek, czyli o 3,7 proc., do 445.622 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 2,66 mln. baryłek, czyli o 1,21 proc., do 216,420 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 1,71 baryłek, czyli o 1,46 proc., do 115,447 mln baryłek.

