USA: Spadki na Wall Street

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów. To drugi dzień zniżek na amerykańskich giełdach z rzędu. W centrum uwagi był protokół z ostatniego posiedzenia Fed, z którego wynika, że większość jego członków obawia się, że inflacja może wymusić kolejne podwyżki stóp proc.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,52 proc. i wyniósł 34.765,74 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,76 proc. i wyniósł 4.404,33 pkt.

Nasdaq Composite stracił 1,15 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.474,63 pkt.

Ryzyka inflacyjne mogą wymagać dalszego podnoszenia stóp procentowych - podano w protokole z ostatniego posiedzenia Fedu. Z minutes wynika też, że kilkoro członków FOMC opowiadało się za pozostawieniem stóp proc. bez zmian.

"Ze względu na to, że inflacja nadal znacznie przekracza długoterminowy cel Komitetu, a sytuacja na rynku pracy pozostaje napięta, większość uczestników nadal dostrzega znaczne ryzyko wzrostu inflacji, co może wymagać dalszego zacieśniania polityki pieniężnej" - napisano w protokole po posiedzeniu Fedu, które odbyło się 25-26 lipca.

"Uczestnicy posiedzenia zauważyli, że niepewność co do perspektyw gospodarczych pozostaje podwyższona i zgodzili się, że decyzje na przyszłych spotkaniach powinny zależeć od całości napływających informacji i ich wpływu na perspektywy gospodarcze i inflację, a także na bilans ryzyk. Uczestnicy oczekują, że dane, które napłyną w nadchodzących miesiącach, pomogą wyjaśnić, w jakim stopniu proces dezinflacji postępuje, a rynki towarów i pracy osiągają lepszą równowagę między popytem a podażą. Informacje te byłyby cenne przy określaniu zakresu dodatkowego zaostrzenia polityki, które może być odpowiednie do przywrócenia inflacji do 2 proc." - dodano.

W ocenie członków Fedu na lipcowym posiedzeniu można było wstrzymać się od podnoszenia stóp proc.

"Kilku uczestników posiedzenia wskazało, że opowiada się za pozostawieniem docelowego przedziału stopy funduszy federalnych na niezmienionym poziomie lub że mogłoby poprzeć taką propozycję. Ocenili, że utrzymanie obecnego stopnia restrykcyjności polityki pieniężnej w tym czasie prawdopodobnie zaowocuje dalszym postępem w realizacji celów Komitetu, dając jednocześnie Komitetowi czas na dalszą ocenę tych postępów" - napisano w sprawozdaniu.

"Uczestnicy posiedzenia nadal oczekują okresu wzrostu realnego PKB poniżej trendu i pewnego złagodzenia warunków na rynku pracy, co jest konieczne, aby doprowadzić zagregowaną podaż i zagregowany popyt do lepszej równowagi i zmniejszyć presję inflacyjną na tyle, aby z czasem przywrócić inflację do 2 proc." - dodano.

Według członków Fedu spadek dynamiki inflacji nie zachodzi wystarczająco szybko.

Przed publikacją protokołu z ostatniego posiedzenia Fed analitycy spekulowali, że rosną w nim podziały dotyczące kolejnych decyzji w sprawie stóp proc.

"Niedawne komentarze kilku decydentów FOMC wydają się sugerować rosnące podziały między tymi, którzy uważają, że długa przerwa jest teraz odpowiednia, a tymi, którzy chcą dalszego podnoszenia stóp. Ciekawe będzie zobaczyć, czy wyjdą one na pierwszy plan w sprawozdaniu" - powiedział Michael Hewson, główny analityk rynku w CMC Markets.

"Na wrześniowe spotkanie wyceniono bardzo niewiele, a na spotkanie na początku listopada wyceniono tylko 10 punktów bazowych, co moim zdaniem znacznie zaniża ryzyko podwyżki stóp procentowych na jednym z tych dwóch spotkań" - dodał Colin Asher, starszy ekonomista w Mizuho.

Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wskazują na 88-proc. prawdopodobieństwo braku podwyżki stóp proc. na wrześniowym posiedzeniu Fedu.

Prezes Fed z Minneapolis Neel Kashkari ocenił, że inflacja w USA chociaż spada, to i tak jest nadal wysoka.

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w lipcu (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,442 mln wobec 1,441 mln w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się, że liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów wyniesie 1,463 mln.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w lipcu wyniosła 1,452 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,398 mln, po korekcie z 1,434 mln.Analitycy spodziewali się, że liczba rozpoczętych nowych inwestycji wyniesie 1,448 mln.

W ujęciu mdm wskaźnik wzrósł o 3,9 proc. wobec -11,7 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z -8 proc. Analitycy prognozowali mdm +2,7 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 79,18 USD za baryłkę, po spadku o 2,2 proc., a październikowe futures na Brent spadają o 1,9 proc. do 83,24 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 6 mln baryłek, czyli o 1,3 proc., do 439,7 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 0,3 mln baryłek, czyli o 0,1 proc., do 216,2 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 0,3 mln baryłek, czyli o 0,3 proc., do 115,7 mln baryłek.

Czy na pewno naszym politykom jest nie po drodze z Unią Europejską? Pragmatyzm wygrywa. Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl