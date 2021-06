USA: Spadki na Wall Street, Fed może podnieść stopy proc. dwa razy w 2023 r.

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów, a Dow Jones stracił ponad 260 punktów. Inwestorów zmartwiły sygnały płynące z posiedzenia Fed, że w 2023 roku możliwe będą nawet dwie podwyżki stóp procentowych.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,77 proc., do 34.033,67 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł 0,54 proc., do 4.223,70 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,24 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.039,68 pkt.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez BofA wśród zarządzających funduszami sugeruje, że większość z nich jest optymistyczna co do perspektyw dla inflacji. Około 72 proc. ankietowanych stwierdziło, że wzrost inflacji jest przejściowy, a 23 proc. uważa ten trend to za trwały.

"Inwestorzy są nastawieni na trwały wzrost, przejściową inflację i spokojne zmniejszanie się sumy bilansowej Fedu" - podał w raporcie Bank of America.

"Nadal uważam, że akcje będą szły w górę. Jeśli nie słyszymy nic nowego, to martwię się trochę o ryzyko stwarzane przez system - mogą powstać bańki aktywów" - powiedział szef ds. obligacji w BlackRock, Rick Rieder.

Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. Z prognoz Fedu wynika, że 7 członków Komitetu spodziewa się podwyżki stóp proc. w 2022 r., a 13 na 18 członków FOMC oczekuje co najmniej jednej podwyżki stóp proc. do 2023 r.

W komunikacie podkreślono, że Fed dąży do "osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc. w dłuższej perspektywie".

Fed wskazywał, że stopy procentowe w USA będą utrzymane na obecnym poziomie do czasu, aż warunki na rynku pracy osiągną założenia Fedu dotyczące pełnego zatrudnienia, a inflacja wzrośnie do 2 proc. i będzie na dobrej drodze do umiarkowanego przekroczenia 2 proc. przez pewien czas.

"Rezerwa Federalna może wykorzystać pełen zakres narzędzi do wspierania gospodarki USA w tym trudnym czasie, promując w ten sposób maksymalne cele w zakresie zatrudnienia i stabilności cen" - napisano w komunikacie.

W komunikacie stwierdzono, że inflacja wzrosła ze względu na czynniki o charakterze przejściowym.

"W związku z postępem w zakresie szczepień i silnym wsparciem w polityce fiskalnej i monetarnej, wskaźniki aktywności gospodarczej i zatrudnienia uległy poprawie. Sektory najbardziej dotknięte pandemią pozostają słabe, ale wykazały poprawę. Wzrosła inflacja, w dużej mierze odzwierciedlając czynniki przejściowe. Ogólne warunki finansowe pozostają akomodacyjne (...)" - wskazano w komunikacie.

"Ścieżka rozwoju gospodarki będzie w znacznym stopniu zależeć od dalszego przebiegu pandemii koronawirusa. Postępy w zakresie szczepień prawdopodobnie będą nadal ograniczać skutki kryzysu zdrowia publicznego dla gospodarki, ale nadal istnieją zagrożenia dla perspektyw gospodarczych" - dodano.

Fed będzie skupował aktywa do czasu aż osiągnie postępy w dochodzeniu do celów mandatowych. W komunikacie nie pojawiły się żadne wzmianki o możliwym ograniczeniu programu skupu aktywów.

Prezes Fedu Jerome Powell spodziewa się, że Fed będzie mógł powiedzieć więcej o czasie redukcji programu skupu aktywów, gdy zobaczy więcej danych.

Ze spółek podczas środowej sesji Oracle szedł w dół o 6 proc. Spółka prognozuje, że ze względu na prowadzone inwestycje zysk w bieżącym kwartale będzie poniżej konsensusu.

Roblox spadł 6 proc. Platforma gamingowa podała, że średnia liczba użytkowników dziennie w maju wyniosła 43 mln, o 300 tys. mniej niż w kwietniu.

Kindred Biosciences rósł 45 proc. Firma zajmująca się wytwarzaniem produktów leczniczych dla zwierząt zgodziła się zostać przejęta przez Elanco Animal Health (ELAN) za 9,25 USD za akcję, czyli 440 mln USD. Spółka Kindred zamknęła sesję we wtorek na poziomie 6,34 USD za akcję.

