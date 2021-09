Spadkowa sesja na Wall Street

Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się spadkami głównych indeksów. Dow Jones Industrial tracił trzeci dzień z rzędu, co może być przejawem obaw inwestorów o kontynuację odbicia w amerykańskiej gospodarce.

Indeks S&P 500 spadł w środę o 0,1 proc. i zakończył sesję na poziomie 4.514,07 pkt., Dow Jones Industrial zniżkował o 0,2 proc. do 35.031,17 pkt., a Nasdaq Composite, który we wtorek zamknął notowania na najwyższym poziomie w historii, poszedł w dół o 0,6 proc. do 15.286,64 pkt.

Dla Dow Jones Industrial środa była trzecią z rzędu spadkową sesją. Odkąd w połowie sierpnia indeks ustanowił rekord wszechczasów, taka seria zdarzyła się po raz trzeci. Nieco słabsze zachowanie indeksu, na którego wartość duży wpływ mają spółki cykliczne, jest odbiciem obaw inwestorów o kontynuację gospodarczego ożywienia. W szczególności, że w tle wciąż rozwija się kolejna fala zakażeń koronawirusem.

"Wrzesień i październik mogą być wyboiste. Widzimy ryzyko po stronie wzrostu gospodarczego, polityki i działań legislacyjnych" - napisał w notatce do inwestorów strateg Morgan Stanley Adrew Sheets.

Czynniki ryzyka tym silniej ograniczają zapał inwestorów do zakupów akcji, że indeks S&P 500 zyskał w tym roku już ponad 20 proc., bez 5-proc. choćby korekty po drodze.

"Tempo ożywienia gospodarczego wydaje się zmniejszać. Wcześniej rynek niepokoił się możliwym zaostrzeniem polityki przez Fed, teraz są to gorsze od oczekiwań dane oraz rosnąca liczba przypadków Covid-19" - powiedziała Fiona Cincotta, starsza analityczka ds. rynków finansowych w City Index.

Akcje Coinbase spadły w środę o 3,2 proc. po tym, jak giełda kryptowalut ujawniła, że otrzymała zawiadomienie o możliwym działaniu egzekucyjnym od Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy USA.

PayPal zniżkował o 2,7 proc. po tym, jak platforma płatności cyfrowych poinformowała, że przejmie japońską firmę Paidy typu "kup teraz, zapłać później" za 2,7 mld USD.

Kurs akcji Citrix wzrósł o 3,5 proc. po tym, jak "The Wall Street Journal" poinformował, że fundusz hedgingowy Elliott Management ma w posiadaniu akcje firmy za ponad 1 mld USD.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkował o 1 proc. do 17,95 pkt.

Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb do 1,34 proc., a dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich zniżkuje o 3 pb do 1,95 proc.

