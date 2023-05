USA: Spokojna sesja na Wall Street, inwestorzy czekają na dane o inflacji

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów. Inwestorzy czekają na środową publikację danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,17 proc. i wyniósł 33.618,69 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,05 proc. i wyniósł 4.138,12 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,18 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.256,92 pkt.

"W tym tygodniu uwaga inwestorów będzie skierowana na dane o CPI w USA, który to wskaźnik zostanie opublikowany w środę. Bylibyśmy sceptykami, spodziewając się naprawdę znacznego spadku inflacji; spodziewamy się lekkiego rozczarowania, gdy dane o inflacji będą zgodne z prognozą lub wyższe" - powiedziała Marija Veitmane, starsza strateg ds. wielu aktywów w State Street Global Markets.

"Jeśli nie zobaczymy gwałtownego zwrotu w danych dotyczących inflacji, Fed powinien czuć się komfortowo z obecnymi poziomami stóp procentowych" - powiedział Tai Hui, główny strateg ds. rynku azjatyckiego w JPMorgan Asset Management.

Kontrakty na stopę funduszy federalnych w USA wskazują na 9-proc. możliwość podwyżki stóp proc. o 25 pb. na czerwcowym posiedzeniu Fedu.

W centrum uwagi inwestorów pozostaje też kondycja amerykańskich banków regionalnych.

"Żaden z fundamentów finansowych amerykańskich banków nie daje nam powodu do głębokiego strachu, tak naprawdę głównym problemem jest zaufanie inwestorów i zdolność zarządów do jego podtrzymywania" - powiedział Alexander Morris, dyrektor ds. inwestycji i prezes F/M Acceleration.

Akcje banku PacWest wzrosły o 3,6 proc. po tym, jak pożyczkodawca poinformował o zmniejszeniu dywidendy do 1 centa na akcję z 25 centów na akcję. Zyskały też akcje największych banków, w tym Wells Fargo, JPMorgan Chase i Citigroup.

Berkshire Hathaway zyskał ponad 1 proc. po publikacji wyników za pierwszy kwartał.

Ponad 2 proc. zyskały akcje Disneya, który w środę przedstawi swoje wyniki kwartalne.

Notowania Tyson Foods spadły ponad 16 proc. Spółka obniżyła całoroczną prognozę sprzedaży.

Occidental Petroleum spadł prawie 3 proc. po tym, jak prezes Berkshire Hathaway Warren Buffett powiedział, że jego firma nie planuje przejęcia spółki paliwowej.

Vitru zyskał 8 proc. po podniesieniu rekomendacji dla tej spółki przez analityków Morgan Stanley. Akcje brazylijskiej platformy do nauki online straciły wcześniej prawie połowę swojej wartości. Zdaniem Morgan Stanley to dobry punkt wejścia do spółki.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 72,81 USD za baryłkę, po wzroście o 2,1 proc., a lipcowe futures na Brent zwyżkują o 1,77 proc. do 76,63 USD/b.

