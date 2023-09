USA: Spore spadki na Wall Street na koniec tygodnia

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się sporymi spadkami głównych indeksów. Inwestorzy analizowali najnowsze dane makro z amerykańskiej gospodarki i czekają na środową decyzję Fed w sprawie stóp proc. Dla S&P 500 i Nasdaq mijający tydzień był drugim z rzędu tygodniem spadków.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,83 proc. i wyniósł 34.618,24 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,22 proc. i wyniósł 4.450,32 pkt.

Nasdaq Composite stracił 1,56 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.708,33 pkt.

"Amerykańska gospodarka wygląda obecnie na znacznie bliższą osiągnięcia równowagi. Zyski spółek poprawiły się, a oczekiwania dotyczące zysków spółek notowanych na giełdzie w USA ponownie osiągnęły najwyższy poziom w historii. Jednak w ciągu ostatniego kwartału światowe notowania akcji niewiele się zmieniły, a rentowność obligacji pozostaje podwyższona. Naszym zdaniem stwarza to dogodny moment dla inwestorów" - napisali stratedzy UBS Global Wealth Management.

Inwestorzy czekają na decyzję Fedu w przyszłą środę. Według narzędzia CME FedWatch, inwestorzy prognozują 97 proc. szans na utrzymanie stóp procentowych przez Fed we wrześniu i prawie 65-proc. prawdopodobieństwo pauzy w listopadzie.

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, we wrześniu wyniósł 67,7 pkt. wobec 69,5 pkt. miesiąc wcześniej - podano w I wyliczeniu. Analitycy prognozowali 69 pkt.

Produkcja przemysłowa w USA w sierpniu wzrosła o 0,4 proc. mdm. Oczekiwano +0,1 proc. mdm, wobec +0,7 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +1 proc. Przetwórstwo przemysłowe wzrosło o 0,1 proc. mdm. Prognozowano +0,1 proc., wobec +0,4 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,5 proc.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykańskich firm wyniosło 79,7 proc. vs konsensus 79,3 proc. i wobec 79,5 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 79,3 proc.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) we wrześniu wzrósł do +1,9 pkt. z -19 pkt. miesiąc wcześniej - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -10 pkt.

Spółki technologiczne były najsłabszym sektorem podczas piątkowej sesji, spadając prawie 2 proc. Akcje Adobe spadły ponad 4 proc. pomimo lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych. Czwartkowy debiutant Arm Holdings spadł w piątek.

Zyskali producenci samochodów General Motors i Stellantis.

Akcje Lennar spadły 3 proc., chociaż deweloper pokazał lepsze od oczekiwań wyniki za trzeci kwartał.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 90,72 USD za baryłkę, po wzroście o 0,61 proc., a listopadowe futures na Brent rosną o 0,1 proc. do 93,83 USD/b.

