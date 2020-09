USA: Spore wzrosty na Wall Street

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się sporymi wzrostami, indeksy ciągnęły w górę spółki technologiczne na czele z Apple. Inwestorzy analizują informacje z negocjacji nad pakietem stymulacyjnym w USA i doniesienia o Covid-19.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 358 punktów, czyli 1,34 proc. i wyniósł 27.173,96 pkt.

S&P 500 zwyżkował 1,60 proc. i wyniósł 3.298,46 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 2,26 proc., do 10.913,56 pkt.

- Wyprzedaż nieco się uspokoiła w ciągu kilku ostatnich dni, ale w dalszym ciągu nie ma poważnych sygnałów siły. Dlatego trend pozostaje spadkowy i nie ma za bardzo argumentów za odbiciem - uważa Mark Newton, zarządzający Newton Advisors.

W całym mijającym tygodniu Dow Jones jest na 2,5 proc. minusie, a S&P 500 stracił 1,5 proc. Oba indeksy notują pierwszą od sierpnia 2019 roku serię czterech spadkowych tygodni z rzędu. Indeks Nasdaq w tym tygodniu minimalnie zyskał.

Cały wrzesień dla głównych indeksów jest trudny. Od początku miesiąca S&P 500 spadł 5 proc., Dow Jones 4,5, a Nasdaq stracił do tej pory 7,4 proc. Liderami zniżek we wrześniu są przede wszystkim spółki technologiczne.

- Lato było udane i pełne nadziei, teraz rynki finansowe nieco się schłodziły w obliczu trudnej rzeczywistości. Największe spółki technologiczne są w pełnej korekcie, a słabość ostatnio rozszerzyła się na inne indeksy, z wyraźnym zapachem risk-off w powietrzu. Oczekiwaliśmy stopniowego, chociaż mocnego, odbicia w gospodarce, ale wygląda na to, że niektórzy inwestorzy nie byli przygotowani na korektę - napisali stratedzy z MRB Partners w notatce dla klientów.

Ze spółek w piątek ponad 2 proc. zyskiwały m.in. Amazon, Facebook, Netflix i Microsoft. Z kolei Apple zyskał prawie 4 proc.

Costco Wholesale Corp szedł w dół o 2,5 proc. Kwartalny zysk na akcję spółki wyniósł 3,13 USD wobec oczekiwanych 2,85 USD.

Akcje Novavax rosły 4,5 proc. Koncern farmaceutyczny rozpoczął późną fazę testów swojego kandydata na szczepionkę na Covid-19 w Wielkiej Brytanii we współpracy z rządową grupą zadaniową ds. szczepionek. Oczekuje się, że zapisanych zostanie dziesięć tysięcy uczestników w wieku od 18 do 84 lat.

Akcje Carnival, Royal Caribbean i Norwegian Cruise Line rosły odpowiednio: 8 proc., 12 proc. i 8 proc. po tym, jak Barclays podniósł rekomendacje dla akcji operatorów statków wycieczkowych do "przeważaj" "równoważ".

W USA Demokraci z Izby Reprezentantów rozpoczęli przygotowanie planu stymulowania amerykańskiej gospodarki - w wysokości 2,4 bln USD - i dążą do wznowienia rozmów z Republikanami Białego Domu i Senatu. Izba może uchwalić ustawę w przyszłym tygodniu.

Chociaż nowa propozycja jest mniejsza niż pakiet 3,4 bln USD, którą Izba uchwaliła w maju, pozostaje znacznie większa niż to, co Republikanie w Senacie zastrzegli, że mogą zaakceptować. Z kolei prezydent Donald Trump wskazał, że byłby skłonny zaakceptować pakiet o wielkości 1,5 bln USD.

Impas w negocjacjach Demokratów i Republikanów w sprawie kolejnego wsparcia dla amerykańskiej gospodarki trwa od sierpnia.

Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin powiedział w czwartek, że kolejny pakiet stymulacyjny nadal jest potrzebny. Dodał, że jeśli Demokraci są skłonni usiąść do rozmów, to jest gotów w każdej chwili zacząć negocjacje nad ponadpartyjną propozycją.

Taką gotowość w tym tygodniu w imieniu Demokratów zgłosiła przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w sierpniu wzrosły o 0,4 proc. mdm wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 11,7 proc. mdm, po korekcie z 11,4 proc. - poinformował Departament Handlu we wstępnym wyliczeniu. Rynek oczekiwał wzrostu wskaźnika o 1,4 proc.

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła w ciągu ostatnich 24 godzin 32 mln - wynika z bilansu agencji Bloomberga. W ciągu siedmiu miesięcy pandemii zmarło na Covid-19 ponad 980 tys. osób.

O 808 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Poprzedni dobowy bilans mówił o 1220 zgonach.

Oznacza to, że od wybuchu epidemii śmierć w niej poniosło już 202 738 Amerykanów. Najwięcej osób w ciągu minionych siedmiu dni zmarło na Florydzie (679), w Teksasie (652) i w Kalifornii (602). W stanie Nowy Jork - który na wiosnę był epicentrum epidemii - bilans ofiar śmiertelnych w ciągu tygodnia wzrósł o 33.

Stany Zjednoczone pozostają najbardziej dotkniętym epidemią krajem świata. Mimo że na USA przypada mniej niż 5 proc. światowej populacji, to aż ponad co piąty zgon na Covid-19 odnotowano w tym kraju. Całkowita liczba wykrytych przypadków zakażeń wzrosła w czwartek w USA do 6 975 980. W ciągu doby zwiększyła się o ok. 30 tys. Średnia z ostatnich siedmiu dni wynosi ponad 41 tys.