USA: W Krajowym Dniu Kina bilet za jedyne 3 dolary

Po 10 latach koszt biletu do kina w Ameryce powrócił do ceny trzech dolarów. To dobra wiadomość dla miłośników X Muzy z zastrzeżeniem, że taka cena obowiązuje tylko przez jeden dzień.

W sobotę, dla uczczenia Krajowego Dnia Kina w ponad w ponad 3 000 kin, w tym w głównych sieciach Stanów Zjednoczonych m.in. AMC i Regal Cinemas, można usiąść przed wielkim ekranem za trzy dolary. Media zwracają uwagę, że to nie tylko hołd, lecz próba zwabienia kolejnych rzesz kinomanów.

Niektóre kina np. w stanie Michigan oferują w sobotę dodatkowo popcorn niezależnie od rozmiarów, a także pewne napoje za jedyne 3 dolary łącznie.

Fundacja Kinematografii Krajowej (NCF), działająca przy amerykańskim stowarzyszeniu właścicieli kin, ogłosiła plan zniżek 28 sierpnia. Wyjaśniła, że wszystkie główne studia filmowe w USA również biorą w tej akcji udział. Nawiązywała do znacznej poprawy w miesiącach letnich frekwencji, która spadła z powodu Covid-19.

Po ponad dwóch latach pandemii w wakacje kina się zapełniły. Według firmy Comscore, filmy jak "Top Gun: Maverick", "Minions: Rise of Gru", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" czy "Jurassic World Dominion" zasiliły box office, zgodnie z danymi na 21 sierpnia, 3,3 mld dolarów ze sprzedaży biletów.

"Po rekordowym powrocie tego lata do kin, chcieliśmy zrobić coś, aby uczcić chodzenie do kina. Robimy to z podziękowaniem dla kinomanów za lato, a także oferując dodatkową zachętę dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli wrócić" - wyjaśniła Jackie Brenneman, prezes NCF.

Organizatorzy Krajowego Dnia Kina przewidują, że po pierwszej próbie może się to stać corocznym wydarzeniem. Inaczej niż w innych krajach przeprowadzających podobne eksperymenty, sobotnia inicjatywa jest pierwszą w Ameryce na tak dużą skalę.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

