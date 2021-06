USA: Wall Street kończy dzień na minusach

Czwartkowa sesja na Wall Street zakońćzyła się niewielkimi spadkami głównych indeksów. Początkowo spadki były dużo głębsze, ale w drugiej części dnia inwestorzy przystąpili do odrabiania strat. Rynki analizują najnowsze dane makroekonomiczne.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,07 proc., do 34.577,04 pkt. Ze spółek wchodzących w skład tego indeksu najmocniej zyskiwały Merck i Dow Inc., które wzrosły odpowiednio o 2,1 i 1,4 proc.

S&P 500 na koniec dnia spadł 0,36 proc., do 4.192,85 pkt. Indeks ten w dalszym ciągu jest mniej niż 1 proc. poniżej historycznego szczytu, a od początku 2021 roku zyskał 11 proc.

Nasdaq Composite stracił 1,03 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.614,51 pkt.

"Konsensus wśród inwestorów jest taki, że wzrost inflacji będzie przejściowy, ale prawdopodobieństwo, że inflacja przekroczy cele w przyszłym roku rośnie i istnieje znaczny stopień niepewności wśród inwestorów co do perspektyw inflacji. Gospodarka USA będzie nadal się odradzać, co może prowadzić do pewnych obaw o inflację w dłuższej perspektywie" - powiedział Jon Adams, starszy strateg inwestycyjny w BMO Global Asset Management.

Akcje General Motors rosły 3 proc., a firma spodziewa się, że jej wyniki w pierwszej połowie 2021 r. będą "znacznie lepsze" niż jej wcześniejsze prognozy.

Akcje AMC Entertainment spadły 18 proc. po zapowiedzi kolejnej emisji akcji w ciągu trzech dni. AMC jest spółką popularną wśród inwestorów detalicznych, którzy wcześniej w tym roku doprowadzili do dużych wzrostów na giełdach, m.in. spółki GameStop.

FireEye spadał 12,5 proc. po tym, jak firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem poinformowała, że za 1,2 miliarda dolarów w gotówce sprzeda prawa do swoich produktów, w tym nazwę FireEye, konsorcjum kierowanemu przez firmę private equity Symphony Technology Group.

Bed Bath & Beyond spadł ponad 20 proc., a BlackBerry oddał zyski z pierwszej części dnia i na zamknięciu zniżkował około 5 proc.

Wskaźnik aktywności w usługach w USA w maju wyniósł 66,2 pkt, wobec 62,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 67,2 pkt.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 385 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 390 tys. wobec 405 tys. poprzednio, po korekcie z 406 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 3,771 mln w tygodniu, który skończył się 22 maja. Analitycy oczekiwali 3,615 mln wobec notowanych poprzednio 3,602 mln, po korekcie z 3,642 mln.

W firmach w USA przybyło w maju 978 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 650 tys.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl