USA: Wall Street lekko w dół w oczekiwaniu na posiedzenie Fed

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami po serii mieszanych danych z gospodarki, w tym słabszej od oczekiwań sprzedaży detalicznej i wysokim odczycie PPI. Uwaga koncentruje się już na środowych wynikach posiedzenia Fed.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,27 proc., do 34.299,33 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł 0,20 proc., do 4.246,59 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,71 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.072,86 pkt.

Lekko spadały akcje spółek technologicznych, w tym Apple, Alphabet i Amazon.

Zniżkowały też akcje deweloperów i spółek surowcowych. Rósł natomiast sektor paliwowy. Diamondback Energy zyskał 4 proc, Exxon Mobil i Occidental Petroleum wzrosły po 2 proc.

Rynek ze spokojem przyjął serię wtorkowych danych z amerykańskiej gospodarki.

Produkcja przemysłowa w USA w maju wzrosła o 0,8 proc. mdm. Oczekiwano 0,7 proc. mdm, wobec 0,5 proc. miesiąc wcześniej.

Po 2 miesiącach wzrostów sprzedaż detaliczna w USA w maju spadła o 1,3 proc. mdm, mocniej od oczekiwanych -0,8 proc., co sugeruje, że konsumenci zaczynają więcej wydawać na usługi wraz z otwierającą się gospodarką.

Wąskie gardła podażowe światowej gospodarki po pandemii doskonale widać w odczycie PPI w USA - ceny producentów wzrosły w maju o 0,8 proc. mdm, a rok do roku o 6,6 proc. (oczekiwano 0,5 proc. o 6,2 proc.), co jest najwyższym wskazaniem co najmniej od 2010 r., gdy Bureau of Labor Statistics zaczęło zbierać dane. Za 60 proc. wzrostu wskaźnika rdr odpowiada wzrost cen towarów.

Uwaga inwestorów skoncentrowana jest na konkluzjach kończącego się w środę posiedzenia Rezerwy Federalnej. Rynek czeka na nowe projekcje banku centralnego, oczekując jednak raczej potwierdzenia dotychczasowej retoryki o przejściowo podwyższonej inflacji, nawet gdy ta (w ujęciu CPI) wzbiła się w maju na wieloletnie szczyty, przy wolniejszym od oczekiwań spadku bezrobocia w ostatnich miesiącach.

Wraz z postępującą odbudową gospodarki kluczowe dla rynku będą ewentualne odniesienia Fedu do kwestii ograniczania skali i tempa skupu aktywów. Obecnie Fed skupuje miesięcznie papiery za 120 mld USD, z czego obligacje skarbowe za 80 mld USD i MBS (papiery oparte o kredyty hipoteczne) za 40 mld USD.

Dla inwestorów istotny będzie także tzw. wykres kropkowy Fed, który może pokazać możliwość podwyżek stóp proc. w USA już 2023 r. vs. 2024 poprzednio.

