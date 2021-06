USA: Wall Street lekko w górę, kolejne rekordy indeksów

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi wzrostami, a indeksy S&P 500 i Nasdaq po raz kolejny ustanowiły historyczne szczyty. Inwestorzy śledzą informacje o rozwoju pandemii Covid-19, a także lepsze od oczekiwań dane z otoczenia makroekonomicznego.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,03 proc., do 34.294,29 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,03 proc., do 4.291,80 pkt i jest najwyżej w historii.

Nasdaq Composite wzrósł 0,19 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.528,33 pkt.

"Rynki miały mocny start w tym roku. Większość tych wzrostów pojawiła się jednak na początku roku, a obecnie wiele spółek znajduje się w stanie stagnacji" - powiedział główny strateg rynkowy LPL Financial Ryan Detrick. Dodał, że inwestorzy powinni pozostać przy przeważaniu akcji w stosunku do obligacji, ale wskazał na pewne obawy na rynku, w tym na podwyższone wyceny.

"Perspektywy dla polityki zarówno fiskalnej, jak i monetarnej, są obecnie bardziej istotnym czynnikiem w świadomości rynku niż rozprzestrzenianie się wariantu Delta koronawirusa. To może okazać się naiwne i krótkowzroczne" - powiedział James Athey, dyrektor inwestycyjny w Aberdeen Standard Investments.

Ze spółek Morgan Stanley rósł ponad 3 proc. po zapowiedzi podwojenia dywidendy do 70 centów na akcję w trzecim kwartale.

JPMorgan Chase i Goldman Sachs Group zyskiwały po 1 i 2 proc. odpowiednio po tym, jak Rezerwa Federalna USA nie wykazała uchybień w stress testach z zeszłego tygodnia.

Akcje Boeinga rosły 1 proc. po tym, jak linie lotnicze United Airlines poinformowały, że zakupią 200 modeli samolotu Max.



Czytaj też: WIG ustanowił w poniedziałek nowy rekord

Tesla spadała o 1,5 proc. UBS obniżył cenę docelową dla akcji spółki do 660 USD z 730 USD.

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów Zjednoczonych, wzrósł w kwietniu o 14,9 proc. rdr. Analitycy spodziewali się, że indeks wzrośnie o 14,5 proc. rdr. Miesiąc wcześniej indeks wzrósł o 13,4 proc. rdr.

Po publikacji lepszych od oczekiwań danych z rynku nieruchomości rosły akcje amerykańskich deweloperów.

Zyskiwały też akcje producentów półprzewodników. Skyworks i Advanced Micro Devices rosły odpowiednio 4,5 i 2,8 proc.

General Electric zyskał ponad 1 proc. po pozytywnej ocenie analityków Goldman Sachs. Pociągnęło to w górę cały sektor przemysłowy.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł w czerwcu do 127,3 pkt. wobec 120 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie z 117,2 pkt. - wynika z raportu Conference Board. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 119 pkt.

Członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego Jens Weidmann powiedział, że masowy program stymulacji koronawirusa powinien być ograniczany "krok po kroku".

"Widzę dwa warunki wstępne do całkowitego zakończenia zakupów netto w ramach PEPP", powiedział Jens Weidmann, prezes niemieckiego banku centralnego o jastrzębim nastawieniu do polityki monetarnej, podczas poniedziałkowej konferencji we Frankfurcie.

Według Weidmanna byłoby to całkowite usunięcie ograniczeń związanych z Covid-19, takich jak dystans społeczny i solidne ożywienie gospodarcze w strefie euro.

