USA: Wall Street: spadek Dow Jones Industrial o 2,1 proc.

Indeks Dow Jones Industrial spadł na zamknięcie sesji 2,1 proc., najwięcej od października ub.r. Sesja przyniosła wyprzedaż ryzykowanych aktywów pod wpływem rosnących obaw o perspektywy wzrostu gospodarczego i strachu przed kolejną falą zakażeń koronawirusem.

Dow Jones Industrial (DJI) spadł 2,09 proc. do 33 962,04 proc., S&P 500 zniżkował w poniedziałek o 1,59 proc. i zakończył sesję na poziomie 4258,49 pkt., a Nasdaq Composite obniżył się o 1,06 proc. i zamknął notowania na poziomie 14 274,98 pkt.

"Rosnące w szybkim tempie rozprzestrzenianie się wariantu Delta w połączeniu z rosnącą inflacją kładą się cieniem na dzisiejszych nastrojach rynkowych. Inwestorzy uciekają z bardziej ryzykownych aktywów i zwiększają ekspozycję na bardziej defensywne instrumenty, takie jak obligacje skarbowe. Tradycyjnie płynność jest niższa w okresie letnim" - powiedział Pierre Veyret, analityk techniczny w ActivTrades.

Hani Redha, menedżer portfela w PineBridge Investments ocenił, że tempo wzrostu PKB przestanie rosnąć w drugiej połowie roku, co będzie jednym z problemów, z jakimi zmierzą się giełdy.

"Wraz z pojawieniem się tego punktu szczytowego, myślę, że zobaczymy więcej tego rodzaju spadków, szczególnie w okresach, w których płynność jest niska, gdy ludzie są na wakacjach" - powiedział Redha.

Kumulację negatywnych czynników najmocniej odczuła ropa naftowa. Dodatkowo w niedzielę 23 państwa wchodzące w skład organizacji OPEC+ uzgodniło podniesienie limitów produkcji surowca o 400 tys. od sierpnia. Notowania sierpniowych kontraktów na gatunek WTI zniżkowały o 7,5 proc. do 66,42 dol. za baryłkę, natomiast wrześniowe futures na Brent poszły w dół o 6,8 proc. do 68,62 USD/b. Notowania surowca spadły najmocniej od ponad roku.

Silne spadki ropy naftowej pociągnęły w dół kursy paliwowych koncernów. Akcje Exxon Mobile potaniały o 3,4 proc., a Chevronu o 2,7 proc.

W grupie spółek z DJI najmocniej przecenione zostały akcje Boeinga, American Express i Honeywell International, których notowania spadły o 4-5 proc.

Mocno ucierpiały spółki, których wyniki mocno związane są zarówno z perspektywami wzrostu gospodarczego jak i przebiegiem epidemii, takie jak linie lotnicze. Akcje United Airlines spadły 5,5 proc., Delta Airlines potaniały o 3,7 proc., a American Airlines zniżkowały 4,1 proc.

Silne spadki notowań nie wpływają jednak na optymistyczne poglądy niektórych analityków, odnośnie zachowania rynków akcji w nieco dłuższej perspektywie.

"Możemy zobaczyć dalsze wahania na rynkach akcji, podczas gdy rynek przetwarza informacje dotyczące presji inflacyjnej, możliwości wzrostu stóp procentowych, wzrostu podatków w USA czy dalszych napięć na linii USA-Chiny. Nadal jesteśmy nastawieni jednak pozytywnie do inwestowania na giełdzie. Zyski spółek są kosmiczne i to one głównie odpowiadają za wzrosty indeksów w tym roku. Wydaje nam się, że ta dynamika będzie obowiązywać jeszcze do końca tego roku" - powiedziała Madison Faller, globalna strateg w JPMorgan Private Bank.

