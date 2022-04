USA: Wall Street w górę, liderami zwyżek spółki technologiczne

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a ich liderami były spółki technologiczne. Na rynkach pojawiają się doniesienia o możliwości nałożenia nowych sankcji na Rosję po ujawnieniu zbrodni dokonanych przez rosyjską armię w ukraińskiej Buczy.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,30 proc. i wyniósł 34.921,88 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,81 proc. i wyniósł 4.58,64 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł 1,90 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.532,55 pkt.

"Rajd na rynku bessy się skończył. To sprawia, że w najbliższym czasie jesteśmy bardziej konstruktywnie nastawieni w stosunku do obligacji niż do akcji, ponieważ obawy o wzrost PKB zajmują centralne miejsce w naszych prognozach, stąd nasze skupienie na kierunku defensywnym" - wskazywał Michael Wilson, główny amerykański strateg giełdowy Morgan Stanley.

"Uważamy, że obecne wypłaszczenie krzywej rentowności jest spowodowane obawami, że Fed jest zaostrzy politykę monetarną powyżej stopy uważanej za neutralną, co zaszkodzi wzrostowi PKB" - podano w raporcie TD Securities.

Rosyjska inwazja wojskowa na terenach Ukrainy trwa już ponad miesiąc. W związku z ujawnionymi w Buczy okrucieństwami wojsk rosyjskich wobec ukraińskiej ludności cywilnej kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział w niedzielę kolejne sankcje wobec Rosji. Minister obrony Niemiec Chrisitne Lambrecht zaapelowała o rozmowy w gronie UE na temat wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu. Z kolei prezydent USA Joe Biden nazwał zbrodnie dokonane przez Rosjan na ludności cywilnej w Buczy zbrodniami wojennymi.

Unia Europejska potępia okrucieństwa dokonane przez rosyjskie wojska na Ukrainie i pilnie dyskutuje na temat nowych sankcji przeciwko Rosji - przekazał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Co najmniej 400 osób zginęło w Buczy w obwodzie kijowskim podczas rosyjskiej okupacji - poinformował doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko w Radiu Swoboda.

Rosyjskie wojska wycofują się z regionu sumskiego na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował w nocy z niedzieli na poniedziałek Dmytro Żywycki, szef administracji obwodowej w nagraniu wideo, które przekazała agencja Unian.

Wielka Brytania będzie wzmacniać sankcje na reżim prezydenta Rosji Władimira Putina i naciskać na innych, by zrobili to samo - oświadczyła przed wizytą w Polsce minister spraw zagranicznych Liz Truss.

Zdecydowanie potępiamy akty okrucieństwa, których dopuściły się rosyjskie wojska w Buczy i innych miejscach na Ukrainie. Dążymy do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców tych czynów - oświadczył na Twitterze sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Stany Zjednoczone rozważą zniesienie wprowadzonych przeciwko Rosji sankcji, jeśli pomoże to w zakończeniu wojny i utrzymaniu suwerenności Ukrainy - zapowiedział w niedzielę sekretarz stanu USA. Blinken wskazał, że państwa, które nałożyły sankcje, będą kierować się tym, czego chce Kijów.

Ze spółek Twitter szedł w górę o 25 proc. Raport Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC) wykazał, że prezes Tesli Elon Musk przejął 9,2 proc. pasywnego udziału w Twitterze.

Starbucks spadł o 5 proc. po tym, jak sieć kawiarni zawiesiła program skupu akcji.

Apple, Amazon, Nvidia i Microsoft wzrosły po ponad 1 proc.

Starbucks potaniał ponad 4 proc. po tym, jak spółka zawiesiła swój program skupu akcji własnych.

Tesla rosła o 2,5 proc. Producent samochodów elektrycznych dostarczył w pierwszym kwartale nieco ponad 310 tys. pojazdów, co jest rekordem dla koncernu, ale poniżej konsensusu na Wall Street.

Akcje Alibaby, Tencent Music i Baidu rosły od 5 do 7,5 proc. po tym, jak władze w Pekinie przystąpiły do łagodzenia sporu w USA w sprawie audytów, co zmniejsza ryzyko, że chińskie spółki zostaną przez USA wycofane z notowań na Wall Street.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 4 pb do 2,43 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rosła o 7 pb do 2,5 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -2 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 189 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj są wyceniane po 102,73 USD za baryłkę, po wzroście o 3,54 proc., majowe futures na Brent idą w górę o 2,88 proc. do 107,34 USD/b.

