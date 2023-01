USA: Wall Street w górę po danych o inflacji, rynek czeka na wyniki banków

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a Nasdaq zanotował piąty zwyżkowy dzień z rzędu. W centrum uwagi jest rozpoczynający się w piątek sezon publikacji wyników przez amerykańskie spółki za czwarty kwartał 2022 roku. Na pierwszy ogień pójdą największe banki.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,64 proc. i wyniósł 34.189,97 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,34 proc. i wyniósł 3.983,17 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w górę o 0,64 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.001,10 pkt.

W piątek w USA rozpoczyna się sezon wyników spółek za czwarty kwartał 2022 roku. Otworzą go największe amerykańskie banki, tj. JPMorgan, Citi, Bank of America i Wells Fargo. W ciągu sesji zyskiwały one po około 1-2 proc., podobnie jak Goldman Sachs i Morgan Stanley, którzy przedstawią swoje wyniki w przyszłym tygodniu.

Inwestorzy analizują grudniowy odczyt CPI w USA, który trafił na rynek w czwartek. Zdaniem analityków, inflacja zmierza w dobrym kierunku, co powinno wpłynąć na nastawienie w polityce monetarnej Fedu.

"Zarówno najgorsze, jak i najlepsze sesje dla S&P 500 w 2022 r. miały miejsce w dniach publikacji raportu o CPI. W związku z tym nieuniknione jest, że dzisiejszy odczyt inflacji w USA może kształtować nastroje rynkowe przez następny miesiąc" - ocenił Jim Reid, strateg Deutsche Bank.

"Inflacja powinna nadal spadać, prowadząc do zakończenia podwyżek stóp proc. przez Fed tej wiosny i zwiększenia zysków przedsiębiorstw" - powiedział Jeff Buchbinder, główny strateg kapitałowy w LPL Financial.

Ceny konsumpcyjne w USA w grudniu wzrosły o 6,5 proc. w ujęciu rdr, a mdm spadły o 0,1 proc. Oczekiwano +6,5 proc. rdr i -0,1 proc. mdm. To największy miesięczny spadek od kwietnia 2020 r.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,3 proc. mdm i 5,7 proc. rdr. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +5,7 proc. rdr. Był to jednak najmniejszy wzrost rdr od października 2021 r.

Prezes Fedu z Filadelfii Patrick Harker powiedział po publikacji danych, że bank centralny powinien podnosić stopy procentowe o 25 pb., podczas gdy zbliża się do punktu końcowego swojej kampanii podwyżek stóp procentowych.

"Spodziewam się, że podniesiemy stopy proc. jeszcze kilka razy w tym roku. Według mnie, czas podwyżek stóp o 75 pb. dobiegł końca. Podnoszenie stóp proc. o 25 pb. to właściwa wielkość podwyżek w najbliższym czasie" - powiedział Harker.

Wcześniej prezeska Fedu w Bostonie, Susan Collins, powiedziała w wywiadzie dla "New York Times", że skłania się ku podwyżce stóp proc. o 25 punktów bazowych na następnym posiedzeniu banku centralnego USA.

Rynki pieniężne wyceniają 75 proc. szans, że Fed podniesie w lutym stopę referencyjną o 25 pb. do przedziału 4,50-4,75 proc., a końcowy poziom stóp proc. w tym cyklu jest szacowany na 4,93 proc., które ma zostać osiągnięte w czerwcu.

Analitycy wskazują, że inflacja zmierza w dobrym kierunku, co powinno wpłynąć na nastawienie w polityce monetarnej Fedu.

"Inflacja szybko spada. Oczywiście wciąż jest boleśnie wysoka, ale szybko zmierza w dobrym kierunku. W raporcie nie widzę nic oprócz dobrych wiadomości, z wyjątkiem wskaźnika CPI rdr - 6,5 proc. to zdecydowanie za wysoko" - powiedział Mark Zandi, główny ekonomista Moody's Analytics.

"Trzy miesiące relatywnie niższych odczytów inflacji bazowej zaczynają tworzyć trend. Może on skłonić Fed do dalszego spowolnienia tempa zacieśniania polityki monetarnej już 1 lutego" - powiedział Sal Guatieri, starszy ekonomista w BMO Capital Markets.

Rentowność 10-letnich UST spadła o 3 pb. do 3,51 proc. Dochodowość 30-letnich spadła o 2 pb. do 3,65 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -67 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -113 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 78,75 USD za baryłkę, po wzroście o 1,7 proc., a marcowe futures na Brent zwyżkują o 1,89 proc. do 84,20 USD/b.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl