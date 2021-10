Wall Street w górę po porozumieniu ws. podniesienia limitu długu USA

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów. Rynkowi pomogła informacja o porozumieniu w Senacie USA w sprawie tymczasowego podniesienia limitu zadłużenia państwa do grudnia, co pozwoli uniknąć jego technicznej niewypłacalności.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,98 proc., do 34.754,94 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,83 proc., do 4.399,76 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 1,05 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.654,02 pkt.

Przywódca demokratycznej większości Chuck Schumer poinformował, że przywódcy Demokratów i Republikanów w Senacie USA uzgodnili w czwartek tymczasowe podniesienie limitu zadłużenia państwa do grudnia. Zgodnie z prognozą resortu finansów, gdyby nie uzgodniono podniesienia pułapu zadłużenia o 480 mld dol., ministerstwo nie byłoby w stanie go obsługiwać już od 18 października.

Teraz ustawę będzie musiał oficjalnie przegłosować Senat, a następnie Izba Reprezentantów, zanim podpisze ją prezydent.

Na początku sierpnia zakończył się dwuletni okres zawieszenia pułapu zadłużenia USA, a resort finansów podjął tzw. środki nadzwyczajne, aby uniknąć technicznej niewypłacalności państwa, która miałaby bardzo groźne konsekwencje dla globalnych rynków finansowych.

W czwartek wzrosty notował sektor technologiczny - zyskiwały akcje Alphabet, Amazon, Apple, czy Microsoft.

Rosły też kursy spółek związanych z globalnym ożywieniem gospodarczym. W górę szły m.in. notowania Boeinga, GE i Caterpillar.

Kurs General Motors wzrósł blisko 5 proc. Ok. 0,8 proc. zwyżkowały akcje Costco po publikacji lepszych od oczekiwań wyników sprzedażowych za wrzesień.

Akcje Pfizera podrożały ok. 1,7 proc. po tym, jak koncern farmaceutyczny złożył do Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) wniosek o nadzwyczajne zezwolenie na użycie szczepionki na COvid-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

LICZBA NOWYCH BEZROBOTNYCH W USA W ZESZŁYM TYGODNIU NIŻSZA OD OCZEKIWAŃ

Departament Pracy USA poinformował, że liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 326 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 348 tys. wobec 364 tys. poprzednio, po korekcie z 362 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 2,714 mln w tygodniu, który skończył się 25 września - podał resort pracy USA. Analitycy oczekiwali 2,78 mln wobec notowanych poprzednio 2,811 mln, po korekcie z 2,802 mln.

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA we wrześniu spadła o 85 proc. w stosunku do tego samego okresu 2020 roku, po spadku o 86,4 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc. Liczba planowanych zwolnień wyniosła we wrześniu 17.895 - wynika z danych Challengera.

Inwestorzy czekają teraz na piątkowy raport o zatrudnieniu w USA.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 2.520 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 125.568 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 44,06 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 707.797.

