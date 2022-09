USA: Wall Street w ostatniej godzinie handlu pogłębił spadki

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami, które przybrały na sile w ostatniej godzinie handlu. W centrum uwagi inwestorów były najnowsze dane makro, które pokazują pogarszającą się kondycję amerykańskiej gospodarki.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,56 proc. i wyniósł 30.961,82 pkt. Indeks jest na najniższym poziomie od dwóch miesięcy.

S&P 500 na koniec dnia stracił 1,13 proc. i wyniósł 3.901,35 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 1,43 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.552,36 pkt.

"W ostatnich miesiącach nad światową gospodarką zbierają się czarne chmury - kryzys gazowy w Europie, gwałtowne przyspieszenie podwyżek stóp procentowych i pogłębiający się spadek cen nieruchomości w Chinach" - powiedział główny ekonomista Fitch Brian Coulton.

"Rynki akcji znajdują się obecnie na ziemi niczyjej. Lepsze wiadomości makro wspierające zyski są dyskontowane, lecz jest potrzeba dalszego zaostrzenia polityki monetarnej, która może stłumić wzrost PKB, bowiem wskaźniki CPI nie spadają wystarczająco szybko" - powiedział Sean Darby, strateg ds. globalnych akcji w Jefferies.

Produkcja przemysłowa w USA w sierpniu spadła o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. Oczekiwano 0,1 proc. mdm, wobec +0,5 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,6 proc.

Przetwórstwo przemysłowe wyniosło +0,1 proc. mdm. Prognozowano 0,0 proc., wobec +0,6 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,7 proc.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykańskich firm wyniosło 80,0 proc. vs konsensus 80,3 proc. i wobec 80,2 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 80,3 proc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 213 tys. Oczekiwano 226 tys. nowych bezrobotnych wobec 218 tys. poprzednio, po korekcie z 222 tys.

Sprzedaż detaliczna w USA w sierpniu wzrosła o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 0,2 proc. wobec -0,4 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie 0,0 proc. mdm.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) we wrześniu wzrósł do -1,5 pkt. z -31,3 pkt. miesiąc wcześniej - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -13 pkt.

Rynki oczekują obecnie na decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej - oczekuje się, że bank centralny dokona trzeciej z rzędu podwyżki stóp procentowych o 75 pb. w celu walki z wysoką inflacją. Rynki pieniężne wyceniają w pełni trzecią z rzędu podwyżkę stopy funduszy federalnych o 75 pb. na posiedzeniu 21 września i przewidują możliwość wzrostu kosztów kredytu o 100 pb. na 30 proc.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed we wrześniu spadł do -9,9 pkt. z +6,2 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie +2,8 pkt.

"Widzimy dużą szansę, że dzisiejsze dane nie spowodują istotnej zmiany w rynkowych oczekiwaniach dotyczących poziomu stóp w USA, a jastrzębia inercja na przyszłotygodniowe posiedzenie oznacza, że dolar może być nadal wspierany" - podano w raporcie ING Groep NV.

Na notowaniach indeksów Nasdaq i S&P 500 podczas czwartkowej sesji mocno ciążyły akcje Adobe. Koncern stracił na wartości 15 proc. po tym, jak amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne podało, że przejmie firmę Figma zajmującą się oprogramowaniem do projektowania za około 20 mld USD w gotówce i akcjach.

Netflix rósł o 2 proc. po tym, jak Evercore ISI podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "neutralnie".

Lepiej niż reszta rynku zachowywały się akcje banków. W górę szły notowania m.in. Goldman Sachs i JPMorgan (po ponad 2 proc.).

UnitedHealth Group zyskał ponad 3 proc.

Pod presją były notowania spółek paliwowych, w tym Chevron, który zniżkował 1,5 proc.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 5 pb. do 3,46 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rosła o 4 pb. do 3,48 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -41 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 26 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 85,27 USD za baryłkę, po spadku o 3,65 proc., a listopadowe futures na Brent zniżkują o 3,4 proc. do 90,90 USD/b.

