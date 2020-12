USA: Wzrosty na nowojorskich giełdach; rekordowy wynik S&P 500

Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się wzrostami mimo spadków w pierwszej części notowań, a indeks S&P 500 po raz pierwszy zamknął dzień powyżej poziomu 3700 pkt. Inwestorów niepokoi impas w negocjacjach nad pakietem stymulacyjnym w USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,35 proc. i wyniósł 30 173,88 pkt. W ciągu dnia indeks ten zanotował historyczny szczyt intraday na poziomie 30 246,22 pkt. S&P 500 zwyżkował 0,28 proc. i wyniósł 3702,25 pkt. Nasdaq Comp. poszedł zaś w górę 0,50 proc. do 12.582,77 pkt.

Nastroje wśród inwestorów poprawia koncern farmaceutyczny Pfizer. W Wielkiej Brytanii rozpoczęły się we wtorek rano szczepienia przeciw Covid-19. Jest to pierwszy kraj na świecie, w którym szczepionka opracowana przez firmy Pfizer i BioNTech wchodzi do użytku.

Akcje Pfizera wzrosły we wtorek ponad 3 proc. i są najdroższe od ponad roku. BioNTech, który opracował szczepionkę wspólnie z Pfizerem, zyskał 1,8 proc.

Wśród spółek z indeksu Dow najmocniej zyskiwały Dow Inc, Johnson & Johnson oraz 3M. Każda z tych firm zyskała ponad 1 proc.

Kurs akcji Tesli spadał o 2 proc. z rekordowego poziomu po tym, jak producent pojazdów elektrycznych poinformował, że sprzeda nowe akcje o wartości do 5 mld USD.

Podczas gdy amerykańscy negocjatorzy ze strony Republikanów i Demokratów walczą o osiągnięcie porozumienia zarówno w sprawie gigantycznego rachunku wydatków rządowych w 2021 r., jak i pomocy dla gospodarki nadszarpniętej przez epidemię koronawirusa, to prawodawcy są gotowi przesunąć ostateczny termin uchwalenia ustawy, określony na piątkowy wieczór.

Spowalniają też rozmowy dotyczące pakietu wsparcia dla gospodarki USA - o wartości 908 mld USD - bo nadal trwają prace nad sporymi kluczowymi detalami.