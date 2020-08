USA: Wzrosty na Wall Street

Środowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty czwartą sesję z rzędu. Inwestorzy liczą na szybkie przyjęcie kolejnego pakietu stymulacyjnego dla gospodarki w USA.

Indeks Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,39 proc. do 27.201,04 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,64 proc. do 3.327,77 pkt. Nasdaq Comp. wzrósł o 0,52 proc. do 10.998,40 pkt.

Akcje Walt Disney szły w górę o 8 proc. Koncern podał w raporcie za II kw., że zysk na akcję wyniósł 8 centów wobec spodziewanej straty na akcję w wysokości 63 centów.

Notowania Beyond Meat spadały o 7 proc. po tym, jak producent roślinnych substytutów mięsa podał, że strata na akcję wyniosła w II kw. 16 centów.

Dostawca usług finansowych Square rósł kilkanaście procent, a skorygowany zysk na akcję wyniósł w II kw. 18 centów. Analitycy spodziewali się straty na akcję w wysokości 5 centów.

Akcje CVS lekko rosły proc. po tym, jak spółka z branży farmaceutycznej podała, że skorygowany zysk na akcję w II kw. wyniósł 2,64 USD wobec oczekiwanych 1,91 USD.

Akcje Livongo spadły kilka proc., a notowania Teladoc Health idą w dół o 12,5 proc. po tym, jak obie spółki ogłosiły fuzję - porozumienie jest szacowane na 18,5 mld USD.

Akcje Novavax rosły 15 proc. Producent leków poinformował o pozytywnych wynikach we wczesnych badaniach kandydata na szczepionkę na koronawirusa.

Notowania Activision Blizzard szły w dół o 3 proc. po tym, jak firma ostrzegła w raporcie kwartalnym, że niepewność w gospodarce może mieć negatywny wpływ na wyniki w perspektywie krótkookresowej.

"Nadzieje na przyjęcie kolejnego pakietu stymulacyjnego w USA są kluczowe, jeśli chodzi o poprawę apetytu na ryzyko wśród inwestorów" - powiedział Padhraic Garvey, dyrektor ds. rynku USA w ING Financial Markets.

W USA rośnie presja na Republikanów i Demokratów, aby rozwiązać spory dotyczące nowego pakietu pomocy dla amerykańskiej gospodarki, osłabionej przez pandemię koronawirusa. Na razie w niektórych kluczowych kwestiach stanowiska obu stron są bardzo rozbieżne.

Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin poinformował, że celem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie pakietu do końca tego tygodnia.

"Nie zbliżamy się jeszcze do porozumienia, ale próbowaliśmy uzgodnić harmonogram" - powiedział Mnuchin po spotkaniu we wtorek z przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i przywódcą Demokratów w Senacie Chuckiem Schumerem.

Pelosi powiedziała podczas wywiadu dla PBS we wtorek wieczorem, że ma również nadzieję, że w tym tygodniu uda się osiągnąć porozumienie, a ustawodawstwo zostanie opracowane i przyjęte w przyszłym tygodniu.

"Staje się całkiem jasne, że koronawirus będzie z nami dłużej, niż ktokolwiek się spodziewał. Długość wsparcia, którego gospodarka będzie potrzebować, zanim będziemy mogli ją pobudzić, musi być po prostu dłuższa" - powiedziała prezes Fedu z San Francisco Mary Daly we wtorkowym wywiadzie.

W firmach w USA przybyło w lipcu 167 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 1,2 mln.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w czerwcu spadł do 50,7 mld USD z 54,8 mld USD miesiąc wcześniej, po rewizji z 54,6 mld USD. Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 50,2 mld USD.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 50 pkt. wobec 47,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano 49,6 pkt.