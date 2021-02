USA: Wzrosty na Wall Street

Piątkowa sesja na Wall Street piąty dzień z rzędu zakończyła się wzrostami, a indeksy S&P 500 i Nasdaq znowu poprawiły historyczne rekordy. Inwestorzy analizują nowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,30 proc. do 31.148,24 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,39 proc. do 3.886,83 pkt. Nasdaq Comp. wzrósł o 0,57 proc. do 13.856,30 pkt.

Wszystkie trzy indeksy zakończyły wzrostami piąty dzień z rzędu, co jest najdłuższą taką serią od listopada 2020.

Był to też najlepszy tydzień dla amerykańskich giełd od listopada 2020 roku. Od poniedziałku indeks Dow zyskał 2 proc., S&P 500 wzrósł 4,6 proc., a Nasdaq zyskał 5,6 proc.

"Fakt, że wyceny akcji w USA osiągają rekordowe poziomy wynika nie tylko z wprowadzenia szczepionek na Covid-19, ale także z oczekiwań na bodźce fiskalne, ponieważ wygląda na to, że Demokraci pójdą na kompromis z Republikanami w sprawie zmniejszenia wielkości pakietu stymulacyjnego" - powiedział Philip Shaw, główny ekonomista Investec.

Kurs J&J rósł 2 proc., gdyż firma farmaceutyczna wystąpiła w czwartek do amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (FDA) o zezwolenie na stosowanie w warunkach epidemii szczepionki przeciwko Covid-19. Zgodnie z badaniami chroni ona w około 66-proc. przed Covid-19.

Peloton spadał o 7,5 proc. Producent sprzętu do ćwiczeń podał, że w najbliższym czasie będzie ponosił dodatkowe koszty, aby zmniejszyć opóźnienia w dostawach i z tego powodu też odkłada uruchomienie produkcji nowej bieżni.

Ford rósł 1,5 proc. Producent samochodów zanotował w czwartym kwartale zysk na akcję w wysokości 34 centów wobec oczekiwanej straty w wysokości 7 centów.

Notowania Estee Lauder szły w górę o 8 proc. Zysk na akcję spółki w czwartym kwartale wyniósł 2,61 USD wobec oczekiwanych 1,69 USD.

Gilead Sciences zwyżkował 1,5 proc. Spółka podała, że jej zysk na akcję wyniósł w czwartym kwartale 2,19 USD wobec oczekiwanych 2,15 USD.

Pinterest rósł 5 proc. po informacji, że w czwartym kwartale zysk na akcję spółki wyniósł 43 centy, o 11 centów przebijając oczekiwania.

Activision Blizzard zwyżkował 11,5 proc. Zysk na akcję spółki wyniósł 1,21 USD vs konsensus na poziomie 1,18 USD.

Akcje GameStop szły w górę o 37 proc. GameStop to firma, która znalazła się w środku walki między funduszami hedgingowymi z Wall Street i indywidualnymi inwestorami, którzy umawiali się na swoje działania w internecie. W środę z kolei kurs akcji spadł o 42 proc.

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen powiedziała w czwartek, że regulatorzy muszą uważnie przyjrzeć się ostatnim ruchom na giełdach, zanim wydadzą ewentualne postanowienia ws. handlu detalicznego na akcjach GameStop.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w styczniu o 49 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 50 tys. i wobec spadku o 227 tys. w grudniu po rewizji z -140 tys.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 6,3 proc., oczekiwano 6,7 proc. wobec 6,7 proc. miesiąc wcześniej.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w styczniu: o 5,4 proc. rdr i o 0,2 proc. mdm vs. konsensus +5,1 proc. i +0,3 proc.

Senat USA przyjął w piątek poprawkę budżetową, która może pozwolić na uchwalenie w nadchodzących tygodniach pakietu stymulacyjnego o wartości 1,9 bln USD zaproponowanego przez prezydenta Joe Bidena, bez wsparcia Republikanów.

Po nierozstrzygniętym głosowaniu 50 do 50 decydujący głos należał do wiceprezydent Kamali Harris. To pierwszy raz od zaprzysiężenia, gdy Harris skorzystała z możliwości decydującego głosu w Senacie.

"Wciąż istnieje potrzeba uruchomienia pomocy dla poszkodowanych pracowników i łatwiej jest to zrobić, gdy postrzega się to jako sposób na wyjście z kryzysu pandemicznego" - powiedział Matt Stucky, menedżer portfela w Northwestern Mutual Wealth Management.