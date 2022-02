USA: Wzrosty na Wall Street

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami, którym przewodził sektor technologiczny po lepszych od oczekiwań wynikach za czwarty kwartał firmy Alphabet. Inwestorzy oceniają najnowsze dane makro z rynku pracy oraz wyniki kwartalne spółek.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,63 proc., do 35.629,33 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,94 proc. i wyniósł 4.589,38 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował 0,50 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.417,55 pkt.

"Rynek ma za sobą kilka solidnych sesji. Ten pokaz siły powoduje, że coraz więcej inwestorów zastanawia się, czy korekta się skończyła i pojawia się u nich obawa, że mogą przegapić wzrost po korekcie. Chociaż sezon wyników rozpoczął się w zeszłym tygodniu od rozczarowań, w ostatnich dniach stał się bardziej solidny" - powiedział Jim Paulsen, główny strateg inwestycyjny Leuthold Group.

Dodaje, że emocje trochę opadły, a chęć zysków zastępuje panujący do niedawna strach na rynkach. Teraz pojawia się raczej strach o to, że po mocnej korekcie i pozbyciu się akcji można będzie przegapić okazję do zarabiania pieniędzy.

"Firmy technologiczne były jednymi z najbardziej dotkniętych przez spadki na giełdach w styczniu, ponieważ inwestorzy obawiali się, że wyższe stopy procentowe obniżą ich wysokie wyceny i podniosą koszty operacyjne" - powiedział Jeff Kilburg, dyrektor ds. inwestycji w Sanctuary Wealth.

Według danych Refinitiv spośród 36 proc. spółek z indeksu S&P 500, które do tej pory opublikowały wyniki, 78 proc. przekroczyło szacunki analityków.

Alphabet zyskał w ciągu dnia 8 proc. Właściciel Google przedstawił dużo lepsze od oczekiwań wyniki za czwarty kwartał 2021 roku zarówno na poziomie zysków jak i przychodów. Zysk Alphabet na akcję wyniósł 30,69 USD wobec konsensusu na poziomie 27,34 USD. Przychody spółki w czwartym kwartale sięgnęły 75,33 mld USD, a rynek szacował je na 72,17 mld USD.

Po około 1 proc. zyskały m.in. Mocrosoft i Meta.

PayPal spadł prawie 25 proc. po tym, jak nie dotrzymał obietnic i wydał słabszą niż oczekiwano prognozę na bieżący kwartał.

Akcje AMD szły w górę o 8,5 proc. Zysk na akcję producenta półprzewodników w IV kw. wyniósł 92 centy, a oczekiwano 76 centów na akcję. Dodatkowo koncern przedstawił mocną prognozę zysków na kolejny kwartał.

Starbucks spadł o 1,5 proc. - zysk na akcję w czwartym kwartale wyniósł 72 centy, a oczekiwano 80 centów.

Akcje Gilead Sciences spadały o 6 proc. po tym, jak koncern farmaceutyczny odnotował niższy niż oczekiwano zysk kwartalny w związku ze spadkiem sprzedaży remdesiviru, stosowanego w leczeniu Covid-19.

Notowania General Motors zniżkowały 0,5 proc., mimo że zysk na akcję koncernu samochodowego w IV kw. wyniósł 1,35 USD. Analitycy oczekiwali zysku w wysokości 1,16 USD.

Match Group rósł o 7 proc. Operator aplikacji randkowych wykazał w IV kw. zysk w wysokości 63 centów vs konsensus rynkowy w wysokości 53 centów.

W firmach w USA ubyło w styczniu 301 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 184 tys. Miesiąc wcześniej według ADP przybyło 776 tys. miejsc pracy, po korekcie z 807 tys.

"Ożywienie na rynku pracy cofnęło się o krok na początku 2022 r. ze względu na efekt wariantu Omikron i jego znaczący, choć prawdopodobnie tymczasowy, wpływ na wzrost zatrudnienia" - powiedziała główna ekonomistka ADP Nela Richardson.

