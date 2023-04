USA: Wzrosty na Wall Street

Piątkową sesję na Wall Street główne indeksy zakończyły lekko powyżej poziomów odniesienia. Cały tydzień główne indeksy zamknęły jednak na minusie, a DJI tym samym przerwał czterotygodniową serię wzrostów. Inwestorzy oceniali raporty kwartalne amerykańskich spółek obawiając się rozczarowujących wyników.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 22 punkty, czyli o 0,07 proc. i wyniósł 33.808,96 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,09 proc. i wyniósł 4.133,52 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 0,11 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.072,46 pkt.

Wszystkie główne indeksy zakończyły tydzień na minusie. Poprzednie cztery tygodnie DJI kończył wzrostami.

Chris Zaccarelli, dyrektor ds. inwestycji w Independent Advisor Alliance, zwrócił uwagę, że Rezerwa Federalna znacznie podniosła stopy procentowe w ciągu ostatniego roku i nawet jeśli bank centralny podniesie stopy zgodnie z przewidywaniami w maju, prawdopodobnie utrzyma je na poziomie wyższym niż oczekuje rynek.

W tym tygodniu inwestorzy oceniali kolejną porcję kwartalnych wyników spółek. Chociaż wiele wyników firm spełniło oczekiwania, nie przełożyło się to na wzrost cen akcji. Niektórzy inwestorzy obawiają się spadku zysków wraz z prawdopodobną recesją.

"Jak dotąd, sezon wyników przebiega spokojnie, a wiele spółek spełniło i tak już obniżone oczekiwania, co pomaga wyjaśnić brak znaczących ruchów na głównych indeksach w ostatnich dniach" - oceniła Carol Schleif, zastępca dyrektora ds. inwestycji w BMO Family Office.

Procter & Gamble wzrósł o ponad 3 proc. Zysk na akcję w pierwszym kwartale wyniósł 1,57 USD. Rynek oczekiwał 1,56 USD za akcję.

W przyszłym tygodniu wyniki opublikują m.in. spółki Big Tech - Amazon, Alphabet, Meta i Microsoft.

"Narracja na rynku jest taka, że recesja nadchodzi, ale będzie miała miejsce za jakiś czas" - powiedział Kevin Thozet, członek komitetu inwestycyjnego Carmignac.

Według Thozeta, recesja jest prawdopodobna w Stanach Zjednoczonych pod koniec trzeciego lub czwartego kwartału, podczas gdy konsensus co do perspektyw dla Europy jest dość pesymistyczny w krótkim okresie i bardziej optymistyczny w dłuższej perspektywie.

"Koncepcja kroczącej recesji jest czymś, co moim zdaniem, będzie odpowiednie do opisania tego, co prawdopodobnie zobaczymy w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy. Branże takie jak półprzewodniki przeszły przez recesję w ciągu ostatnich 6-12 miesięcy" - powiedział Matt Stucky, starszy zarządzający portfelem w Northwestern Mutual Wealth Management.

"Dlatego na poziomie poszczególnych akcji i branż obserwujemy ogromne ruchy, które być może wielu inwestorom mogą umknąć, jeśli patrzą na ruchy na poziomie indeksów S&P 500 lub Dow" - dodał.

W piątek ok. 6 proc. zyskały akcje Lyft po informacji o tym, że firma zamierza zwolnić ok. 1,2 tys. pracowników.

Inwestorzy analizowali także wyniki PMI w USA.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w kwietniu 50,4 pkt. wobec 49,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 49 pkt.

Indeks PMI w usługach USA wyniósł w kwietniu 53,7 pkt. wobec 52,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 51,5 pkt.

Indeks PMI composite w USA wyniósł w kwietniu 53,5 pkt. wobec 52,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 52,8 pkt.

Przemówienia bankierów Fed w tym tygodniu wsparły pogląd o kolejnej podwyżce stóp o 25 punktów bazowych przez amerykański bank centralny na spotkaniu 2-3 maja. Inwestorzy wycenili 82 proc. szans na taki ruch, przy czym wielu oczekuje, że Fed wstrzyma się z kolejnymi podwyżkami przed możliwym cięciem stóp do końca 2023 r.

Prezes Fed Bank of Cleveland Loretta Mester zasygnalizowała poparcie dla kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA w celu stłumienia inflacji, jednocześnie sygnalizując potrzebę obserwowania niedawnych napięć bankowych, które mogą ograniczyć udzielanie kredytów i osłabić gospodarkę.

Jej odpowiedniczka z Dallas Lorie Logan jest zdania, że inflacja jest "o wiele za wysoka", jednocześnie przedstawiając środki, które należy obserwować.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 77,77 USD za baryłkę, po wzroście o 0,5 proc., a czerwcowe futures na Brent zwyżkują o 0,52 proc. do 81,52 USD/b.

