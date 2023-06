USA: Wzrosty na Wall Street

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów. Inwestorzy z zadowoleniem przyjęli zaakceptowanie przez Izbę Reprezentantów Kongresu umowy w sprawie podwyższenia limitu zadłużenia USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,47 proc. i wyniósł 33.061,57 pkt.

S&P 500 wzrósł o 0,99 proc. i wyniósł 4.221,02 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 1,28 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.100,98 pkt.

Inwestorzy koncentrują się na umowie dotyczącej limitu zadłużenia USA. Izba Reprezentantów Kongresu USA zaakceptowała umowę w sprawie podwyższenia limitu zadłużenia. Izba ta przegłosowała w środę projekt ustawy zawieszający limit zadłużenia do stycznia 2025 r. oraz ograniczający wydatki budżetowe w dwóch najbliższych budżetach.

Za projektem, będącym efektem kompromisu między prezydentem USA Joe Bidenem i liderem Republikanów, spikerem Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym głosowało 314 prawodawców, zaś przeciwko było 117. Teraz ustawa musi zostać przegłosowana w Senacie, zanim będzie mogła zostać podpisana przez prezydenta USA Joe Bidena.

"Wreszcie mamy dobre wieści, które teraz mogą napędzać optymizm. Podniesienie pułapu zadłużenia w USA i spekulacje o wstrzymaniu podwyżek stóp przez Fed, zwiększają apetyt na ryzyko. To może być tylko tymczasowe, ale w tym momencie rynek przyjmie wszystko" - powiedziała Ludovica Scotto di Perta, specjalistka ds. produktów strukturyzowanych w Swissquote Bank SA.

Gubernator Fed Philip Nathan Jefferson powiedział, że amerykański bank centralny gotów jest utrzymać stopy procentowe na obecnym poziomie na posiedzeniu Fed w czerwcu, aby jeszcze ocenić perspektywy gospodarcze. Podobną opinię wyraził Patrick Harker, prezes Fed z Filadelfii.

"Rynek kapitałowy spekuluje na temat pierwszej obniżki stóp procentowych w USA późnym latem. Uważamy jednak, że te optymistyczne oczekiwania zostaną zawiedzione, a dalsze podwyżki stóp procentowych będą trucizną dla wrażliwego na stopy procentowe sektora technologicznego" powiedział David Wehner, starszy menedżer portfela w DO Investment AG.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde oceniła, że nie ma wyraźnych dowodów na to, że inflacja bazowa osiągnęła szczyt.

"Stwierdziliśmy jasno, że wciąż mamy jeszcze drogę do pokonania, by podnieść stopy procentowe do wystarczająco restrykcyjnych poziomów" - powiedziała w czwartek Lagarde.

Prezes EBC przemawiała krótko po publikacji pierwszego wyliczenia wskaźnika cen konsumpcyjnych w strefie euro za maj. CPI w strefie euro wzrósł o 6,1 proc. w maju w ujęciu rdr. Na rynku szacowano wzrost o 6,3 proc. Inflacja bazowa wzrosła w maju o 5,3 proc. wobec oczekiwanych 5,3 proc.

Członek Rady Prezesów EBC Olli Rehn powiedział, że nie rozważy obniżenia stóp procentowych, zanim wzrost bazowego CPI nie wyhamuje w sposób ciągły.

"Moim zdaniem, istotne jest, abyśmy zaobserwowali stały i trwały spadek inflacji bazowej, zanim ponownie zaczniemy rozważać łagodzenie polityki pieniężnej" - powiedział Rehn w Tokio.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 232 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 235 tys. wobec 230 tys. poprzednio, po korekcie z 229 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,795 mln w tygodniu, który skończył się 20 maja.

Analitycy oczekiwali 1,8 mln wobec notowanych poprzednio 1,789 mln po korekcie z 1,749 mln.

W firmach w USA przybyło w maju 278 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 291 tys. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 296 tys. - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Research Institute. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 170 tys.

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w maju spadł do 46,9 pkt., wobec 51,9 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 47 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w maju 48,4 pkt. wobec 50,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 48,5 pkt.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 70,07 USD za baryłkę, po wzroście o 2,9 proc., a sierpniowe futures na Brent rosną o 2,26 proc. do 74,24 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 4,49 mln baryłek, czyli o 0,99 proc. do 459,66 mln baryłek.

Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 207 tys. baryłek, czyli o 0,1 proc. do 216,07 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 985 tys. baryłek, czyli o 0,93 proc. do 106,66 mln baryłek.

