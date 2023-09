USA: Wzrosty na Wall Street, Dow miał najlepszy dzień od początku sierpnia

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się sporymi wzrostami głównych indeksów, a Dow zanotował najlepszy dzień od początku sierpnia. W centrum uwagi inwestorów były najnowsze dane z amerykańskiej gospodarki oraz giełdowy debiut spółki Arm.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,96 proc. i wyniósł 34.907,11 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,84 proc. i wyniósł 4.505,10 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,81 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.926,05 pkt.

Wydarzeniem dnia był debiut na giełdzie projektanta chipów Arm. To największa oferta publiczna w Stanach Zjednoczonych od 2021 roku. Cena emisyjna akcji brytyjskiej spółki wyniosła 51 USD, a w pierwszym dniu notowań akcje spółki wzrosły około 25 proc., do 63,7 USD.

Wielu najważniejszych klientów Arma, w tym Apple, Google, Nvidia, Samsung, AMD, Intel i Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, oświadczyło, że kupią akcje w ramach oferty. Technologia Arm jest stosowana w 99 proc. procesorów mobilnych na całym świecie.

W prezentacji dla inwestorów przedstawiciele Arm powiedzieli, że firma ma przestrzeń do rozwoju poza smartfony i chce projektować więcej chipów dla centrów danych i zastosowań AI. Oczekuje, że do 2025 roku całkowity rynek projektów chipów będzie wart około 250 mld USD.

Według analityków Arm może także odnieść korzyści z zainteresowania tematem sztucznej inteligencji - zmiany w branży, która pomogła firmie Nvidia Corp. osiągnąć wartość rynkową przekraczającą 1,1 bln USD.

Zarówno Nasdaq, jak i S&P 500 zyskały w środę po danych, które pokazały, że roczny wzrost inflacji bazowej, był najmniejszy od prawie dwóch lat.

Rosnące ceny ropy naftowej mogą jednak utrzymać inflację na podwyższonym poziomie, twierdzą analitycy. Wyższe ceny benzyny pchnęły inflację zasadniczą do 14-miesięcznego maksimum, podczas gdy uporczywość inflacji w usługach podtrzymała perspektywę listopadowej podwyżki.

"Fed może wykorzystać ceny energii jako powód do przyjęcia stosunkowo jastrzębiego tonu na przyszłotygodniowym posiedzeniu FOMC, ponieważ chce zapewnić, że warunki finansowe pozostaną stosunkowo napięte, aby kontynuować postępy w zakresie spadku inflacji bazowej" - powiedział Emin Hajiyev, starszy ekonomista w Insight Investment.

"Jesteśmy na szczycie lub bardzo blisko szczytu cyklu podwyżek, ale widzimy możliwość jednej dodatkowej podwyżki stóp do końca roku" - dodał.

Według CME FedWatch, traderzy prognozują 97 proc. szans na utrzymanie stóp procentowych przez Fed we wrześniu i prawie 60-proc. prawdopodobieństwo pauzy w listopadzie.

Inwestorzy otrzymali w czwartek sporą porcję najnowszych danych makro z amerykańskiej gospodarki.

Sprzedaż detaliczna w USA w sierpniu wzrosła o 0,6 proc. miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 0,2 proc. Sprzedaż detaliczna z wykluczeniem sprzedaży aut wzrosła o 0,2 proc. mdm. Oczekiwano wzrostu o 0,5 proc. Miesiąc wcześniej sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,5 proc. w ujęciu mdm, po korekcie z 0,7 proc., a z wykluczeniem sprzedaży aut wzrosła o 0,7 proc. po korekcie z 1 proc.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w sierpniu wzrosły o 0,7 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 1,6 proc. Po wyłączeniu cen żywności i energii, indeks PPI wzrósł o 0,2 proc. mdm, a rdr wzrósł o 2,2 proc.

Analitycy spodziewali się, że PPI wzrośnie o 0,4 proc. mdm, a po wyłączeniu cen żywności i energii oczekiwali wzrostu 0,2 proc. mdm wobec odpowiednio: 0,4 proc. (po korekcie z 0,3 proc.) i 0,4 proc. miesiąc wcześniej (po korekcie z +0,3 proc.).

W ujęciu rdr oczekiwano wzrostu PPI o 1,2 proc. i wzrostu o 2,2 proc. dla wskaźnika bazowego, wobec 0,8 proc. i +2,4 proc. (po rewizji z +2,4 proc.) w poprzednim miesiącu.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 220 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 225 tys. wobec 217 tys. poprzednio, po korekcie z 216 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,688 mln w tygodniu, który skończył się 2 września. Analitycy oczekiwali 1,695 mln wobec notowanych poprzednio 1,684 mln po korekcie z 1,679 mln.

Rada Prezesów EBC podniosła w czwartek stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 25 pb. do odpowiednio: 4,50 proc., 4,75 proc. i 4,00 proc. EBC podał, że chce, by stopy proc. pozostały na wystarczająco restrykcyjnym dla gospodarki poziomie tak długo, jak to będzie konieczne.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg byli podzieleni ws. możliwej decyzji EBC - 32 ekonomistów przewidywało podwyżkę o 25 pb., a 34 wskazywało na brak zmian stóp proc. na wrześniowym posiedzeniu. Po trzech poprzednich posiedzeniach bank podniósł stopy proc. o 25 pb. Wcześniej przez poprzednie 10 miesięcy EBC podnosił stopy proc. o 50 pb. To dziesiąta z rzędu podwyżka stóp proc. w strefie euro. Koszty kredytu w eurolandzie są najwyższe od 2001 r.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 90,57 USD za baryłkę, po wzroście o 2,3 proc., a listopadowe futures na Brent rosną o 2,4 proc. do 94,05 USD/b.

