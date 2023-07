USA: Wzrosty na Wall Street w oczekiwaniu na wyniki spółek

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowanymi wzrostami głównych indeksów. Dow zyskał szósty dzień z rzędu i znajduje się na najwyższym poziomie w 2023 roku. Inwestorzy czekają na publikację wyników za drugi kwartał przez największe amerykańskie spółki.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,22 proc. i wyniósł 34.585,35 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,39 proc. i wyniósł 4.522,79 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,93 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.244,93 pkt.

Analitycy wskazują, że raporty finansowe za II kw. JPMorgan Chase, Wells Fargo i Citigroup pokazały, że duże amerykańskie banki uzyskały wzrost zysków dzięki wyższym stopom procentowym.

"W nadchodzących tygodniach sezon wyników prawdopodobnie stanie się przedmiotem zainteresowania inwestorów. Chociaż analitycy znacznie obniżyli swoje szacunki zysków za drugi kwartał, oczekiwania na drugą połowę roku i rok 2024 nadal wydają się ambitne. Perspektywy dla zysków spółek będą zatem prawdopodobnie kluczowe. Biorąc pod uwagę wysokie wyceny, wyraźne pozycjonowanie inwestorów i dobre wyniki od początku roku, uważamy, że bardziej defensywna orientacja portfela jest rozsądna" - powiedział Ulrich Urbahn, szef strategii i badań wielu aktywów w Berenberg.

"Podczas gdy amerykańskie akcje radziły sobie wyjątkowo dobrze w pierwszej połowie 2023 r., firmy będą musiały wyciągnąć królika z kapelusza, jeśli chcą utrzymać tę dynamikę" - powiedziała Danni Hewson, dyrektorka ds. analizy finansowej w AJ Bell.

Szefowa amerykańskiego resortu finansów Janet Yellen, która uczestniczy w spotkaniu ministrów finansów krajów G20 w Indiach, powiedziała w poniedziałek, że amerykańska gospodarka jest na "dobrej drodze"; inflacja została ograniczona, a rynek pracy jest nadal w dobrej kondycji.

Yellen, która udzieliła wywiadu agencji Bloomberga, podkreśliła, że nie spodziewa się, że gospodarka USA wejdzie w recesję, a najnowsze dane dotyczące inflacji są bardzo korzystne.

Przyznała, że Stany Zjednoczone wprowadzą w życie rozporządzenie wykonawcze nakazujące ograniczenie inwestycji w Chinach, ale zastrzegła, że będzie to dotyczyło w pewnym stopniu głównie trzech sektorów: półprzewodników, komputerów kwantowych i sztucznej inteligencji (AI).

Również dziennik "USA Today" zwraca w poniedziałek uwagę na spadek inflacji oraz stały wzrost amerykańskiego PKB na poziomie 2 proc. w ujęciu annualizowanym. Fed, bank centralny USA, nadal planuje dwie podwyżki stóp procentowych w tym roku, by osiągnąć swój cel inflacyjny, który wynosi 2 proc., ale niektórzy ekonomiści wyrażają opinię, że podwyżki te nie są już konieczne - relacjonuje "USA Today".

Tymczasem szef Banku Światowego Ajay Banga, który również bierze udział w spotkaniu ministrów G20 i przedstawicieli instytucji finansowych w Indiach, ocenił, że "światowa gospodarka znajduje się w trudnym miejscu" i musi stawić czoło licznym zagrożeniom.

Inwestorzy analizują dane z Chin. W poniedziałek spadły spółki produkujące dobra luksusowe, w tym LVMH i Hermes, a także spółki wydobywcze, po tym jak podano, że PKB Chin wzrósł w II kw. o 6,3 proc. rdr. Analitycy spodziewali się w I kw. wzrostu PKB o 7,1 proc.

"Gdyby chińscy decydenci byli skłonni zaangażować się w silniejszy bodziec fiskalny dla gospodarki, to już by to zrobili. Europa jest zdecydowanie największym przegranym w związku z obecnym podejściem władz Chin do gospodarki" - powiedział James Attey, dyrektor inwestycyjny w Abrdn.

"Słabość odbicia wzrostu PKB w Chinach narastała w tle od miesięcy. Teraz widać wyraźnie, że wzrost PKB nie był w stanie nadążyć za oczekiwaniami" - powiedziała Pooja Kumra, starsza strateg ds. europejskich stóp procentowych w Toronto Dominion Bank.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w lipcu spadł do 1,1 pkt. z +6,6 pkt. miesiąc wcześniej - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -3,5 pkt.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 74,11 USD za baryłkę, po spadku o 1,7 proc., a wrześniowe futures na Brent spadają o 1,8 proc. do 78,44 USD/b.

