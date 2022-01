USA: Wzrosty na Wall Street z polityką monetarną w tle

Wtorek na Wall Street zakończył się umiarkowanymi wzrostami indeksów mimo ich spadków w pierwszej części dnia. Inwestorzy spekulują, kiedy Fed może rozpocząć cykl podwyżek stóp procentowych. Drugi dzień z rzędu zwyżkował Nasdaq w ślad za największymi spółkami technologicznymi.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,51 proc., do 36.252,02 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,92 proc. i wyniósł 4.713,07 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował 1,41 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.153,45 pkt.

W centrum uwagi inwestorów pozostaje polityka monetarna amerykańskiego Fed.

"Rynek zmaga się z szeroką rotacją i możliwością przyspieszonego tempa podwyżek stóp procentowych, co prowadzi do zwiększonej zmienności" - powiedział Greg Marcus, dyrektor zarządzający UBS Private Wealth Management.

Rynki szacują ponad 70 proc. szans na podwyżkę stóp procentowych do 25 pb podczas posiedzenia Fedu w marcu i co najmniej dwie kolejne podwyżki do końca roku. Z kolei Goldman Sachs prognozuje cztery podwyżki stóp proc. w USA w tym roku. Z tego względu inwestorzy czekają na odczyt CPI za grudzień w środę i PPI za XII w czwartek.

Analityk Marko Kolanovic z JPMorgan powiedział, że rynki mogą wytrzymać wyższe rentowności, a także Omikron, a inwestorzy powinni kupować przecenione akcje spółek technologicznych.

"Spadki notowań aktywów ryzykownych w reakcji na protokół Fed są prawdopodobnie przesadzone. Zaostrzanie polityki monetarnej prawdopodobnie będzie stopniowe i przeprowadzone w tempie, z jakim ryzykowne aktywa powinny sobie poradzić. Będzie się odbywać w otoczeniu silnego cyklicznego ożywienia gospodarczego" - powiedział.

"Stopy proc. w USA powinny ponownie nadać ton światowym rynkom instrumentów o stałym dochodzie. Przesłuchanie Powella będzie okazją do oceny agresywności cyklu zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed i może spowodować dalsze podwyżki krzywej rentowności" - napisali stratedzy ING w raporcie.

Fed użyje swoich narzędzi, by zatrzymać inflację i nie zawaha się podnosić stóp proc. do czasu jej zatrzymania - powiedział prezes Fedu Jerome Powell we wtorek przed Komisją Bankową Senatu USA. Powell dodał, że w 2022 r. możliwa jest redukcja sumy bilansowej.

"Jeśli sytuacja będzie z czasem wymagała dalszego podnoszenia stóp procentowych, to zrobimy to. Wykorzystamy nasze narzędzia, aby zatrzymać inflację" - powiedział Powell w odpowiedzi na pytania senatorów.

"Prawdopodobnie dopuścimy w nadchodzącym czasie do obniżenia sumy bilansowej, możliwe, że nastąpi to jeszcze w tym roku" - dodał.

We wtorek rosły na Wall Street akcje największych firm technologicznych. Amazon zyskał 2,5 proc., a Apple i Nvidia wzrosły po około 1 proc.

CVS Health rósł o 0,5 proc. po tym, jak spółka podniosła prognozę zysku na rok finansowy 2022.

IBM spadał o 3 proc. po tym, jak UBS obniżył rekomendację dla akcji spółki do "sprzedaj" z "neutralnie".

Akcje firmy Illumina szły w górę o 7 proc. Firma opublikowała prognozę przychodów na 2022 r., która przekroczyła konsensusowe szacunki analityków.

W piątek rozpocznie się sezon wyników za IV kw. Swoje raporty kwartalne opublikują m.in. JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup.

Analitycy szacują stopę wzrostu zysków na poziomie 21,7 proc. dla indeksu S&P 500 w czwartym kwartale, co według FactSet byłoby czwartym z rzędu kwartałem ze wzrostem zysków powyżej 20 proc.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1.673 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 1.417.493 kolejnych osób, to nowy rekord od początku pandemii. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 61,55 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 839.500. Stany Zjednoczone pozostają najbardziej dotkniętym pandemią krajem świata.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl