USA: Wzrosty na zakończenie skróconego tygodnia na Wall Street

Czwartkowa, ostatnia w tym tygodniu, sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów. W skali całego tygodnia przeważały jednak spadki, a dla S&P 500 to pierwszy zniżkowy tydzień od czterech tygodni.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,01 proc. i wyniósł 33.485,29 pkt. W całym tygodniu indeks zyskał 0,6 proc.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,36 proc. i wyniósł 4.105,02 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 0,76 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.087,96 pkt. W skali tygodnia indeks stracił nieco ponad 1 proc.

Po dobrym początku roku, europejskie akcje pozostają pod presją z zeszłego miesiąca, ponieważ ostatnie zawirowania w sektorze bankowym utrzymały niestabilny sentyment do ryzyka, a inwestorzy obawiają się mieszanych danych gospodarczych i zbliżającej się recesji.

Dane z USA, sugerujące spowolnienie gospodarki, ciążą na nastrojach inwestorów. Ekonomiści oceniają obecnie prawdopodobieństwo recesji w USA na 65 proc., a rynki pieniężne widzą 44 proc. szans na to, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe o 25 pb. w maju. Stanowi to kontrast w stosunku do początku tygodnia, kiedy to szanse na podwyżkę szacowano na 70 proc. Teraz rynki oczekują również, że bank centralny USA zacznie ciąć stopy już w lipcu.

"Postrzegamy to jako przekroczenie progów. Fed będzie musiał zobaczyć znaczny postęp w zakresie spadku inflacji bazowej do 2 proc., zanim w ogóle rozważy obniżki stóp, a zatem stopy prawdopodobnie pozostaną na wyższym poziomie dłużej niż oczekują tego rynki" - napisali w raporcie stratedzy UniCredit SpA pod kierownictwem Marco Valli.

"Rynek na podstawie ostatnich danych przewiduje, że w najbliższym czasie dojdzie do recesji w USA" - powiedział Roger Lee, szef strategii akcji brytyjskich w Investec.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 288 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 200 tys. wobec 246 tys. poprzednio, po korekcie z 198 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,823 mln w tygodniu, który skończył się 25 marca. Analitycy oczekiwali 1,699 mln wobec notowanych poprzednio 1,817 mln, po korekcie z 1,689 mln.

Rynki nadal oczekują, że Europejski Bank Centralny będzie kontynuował podwyżki stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu.

"Jeśli nasze projekcje, które wypracowaliśmy przed napięciami w sektorze bankowym sprawdzą się, to właściwe będzie dalsze podwyższanie stóp proc. w maju" - powiedział główny ekonomista EBC Philip Lane w wywiadzie dla agencji Cyprus News.

"Wraz z ostrzeżeniem Lane'a, że ceny żywności w UE wciąż zwyżkują, rośnie presja na dalsze podwyżki stóp przez EBC w najbliższych tygodniach" - powiedział Michael Hewson, główny analityk rynkowy w CMC Markets UK.

Na koniec czwartkowej sesji akcje Microsoftu zyskały prawie 3 proc., a Alphabet, właściciel Google, zyskał prawie 4 proc.

FedEx Corp. wzrósł o 1 proc. po tym, jak bank Raymond James podniósł rekomendację dla akcji spółki do poziomu "przeważaj". FedEx podał w środę, że dąży do obniżenia kosztów o 4 mld dolarów poprzez połączenie swoich dwóch głównych sieci dostawczych.

Mosaic Co. spadł prawie 6 proc. po tym, jak JPMorgan Chase & Co. obniżył rating akcji do "neutralnie" z "kupuj".

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj są wyceniane po 80,53 USD za baryłkę, po spadku o 0,10 proc., a majowe futures na Brent zniżkują o 0,06 proc. do 84,94 USD/b.

