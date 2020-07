USA: Wzrosty spółek technologicznych na Wall Street

W poniedziałek do łask inwestorów, po zeszłotygodniowej korekcie, wróciły akcje spółek technologicznych. Liderem wzrostów na Wall Street był Amazon, którego notowania poszły w górę o 7,9 proc. Indeks Nasdaq Composite zamknął sesję na najwyższym poziomie w historii. Do kupowania akcji inwestorów zachęciły obiecujące wyniki kolejnych potencjalnych szczepionek na koronawirusa i sygnały dotyczące nowego pakietu stymulacyjnego dla amerykańskiej gospodarki.

Indeks S&P 500 wzrósł o 0,84 proc. do 3.251,88 pkt., Dow Jones Industrial zwyżkował o 0,03 proc. do 26.680,57 pkt, a Nasdaq Composite poszedł w górę o 2,51 proc. do 10.767,09 pkt. Po zeszłotygodniowej korekcie Nasdaq wrócił do hossy, zamykając sesję na najwyższym poziomie w historii.

O 7,9 proc. podrożały akcje Amazona po tym, jak Goldman Sachs i Jefferies podnieśli cenę docelową dla akcji spółki, do 3.800 dol. Na zamknięcie wczorajszej sesji akcje kosztowały niemal 3,2 tys. dolarów, a firma była wyceniana na 1,6 bln dolarów. Od początku roku akcje Amazona podrożały 73 proc.

Do kupowania akcji inwestorów zachęciły także pozytywne sygnały płynące od koncernów farmaceutycznych, pracujących nad szczepionką na koronawirusa. O obiecujących wynikach swojego preparatu poinformowały działające wspólnie firmy Pfizer i BioNtech, pozytywną reakcję immunologiczną wywołała u pacjentów także potencjalna szczepionka, nad którą pracuje AstraZeneca. W zeszłym tygodniu podobne wyniki na wczesnym etapie badań klinicznych (próba 45 pacjentów) sygnalizowała amerykańska Moderna.

Po silnym wzroście notowań, w poniedziałek akcje tej firmy zanotowały 8-proc. spadek, po tym, jak JPMorgan obniżył rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "przeważaj".

Niemal 5,5 proc. podrożały akcje Noble Energy. Koncern branży energetycznej Chevron poinformował, że doszedł do porozumienia w sprawie przejęcia z Noble Energy. Chevron zakupi wszystkie akcje Noble po cenie 10,38 USD, a transakcja jest wyceniana na 5 mld USD.

"Naszym podstawowym założeniem jest kontynuacja ożywienia gospodarczego, ale odbicie w kształcie litery V, widoczne w niedawnych danych, ustąpi miejsca wolniejszemu ożywieniu w przyszłości. Akcje są nadal podatne na dalszą korektę lub konsolidację, a głównym ryzykiem jest ponowne zamknięcia gospodarek i wybory prezydenckie w USA" - powiedział Shane Oliver, szef strategii inwestycyjnej w AMP Capital Investors Ltd.

Jednym z czynników, który może przynajmniej częściowo zneutralizować potencjalne kolejne spowolnienie w gospodarce, jest kolejny pakiet stymulacyjny dla amerykańskiej gospodarki. Szef sztabu prezydenta Donalda Trumpa Mark Meadows powiedział, że rozmowy na temat nowego pakietu stymulującego koronawirusa rozpoczną się w poniedziałek w Białym Domu z przewodniczącym republikańskiej większości w Senacie Mitchem McConnellem, sekretarzem skarbu Stevenem Mnuchinem i innymi urzędnikami. Nowy pakiet stymulacyjny na opiewać na 1 bln USD. Następnie obóz rządzący rozpocznie negocjacje z Demokratami, którzy już przedstawili propozycję o wartości 3,5 bln USD.

Analitycy szacują, że pakiet może mieć ostatecznie wartość 1-1,5 bln dolarów, a wartości bliskie górnemu ograniczeniu będę przez rynek akcji odebrane pozytywnie.