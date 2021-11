USA: Zgoda na rozruch pierwszej z nowych instalacji skraplających w terminalu Calcasieu Pass LNG

Amerykański FERC (Federal Energy Regulatory Commission) zezwolił firmie Venture Global na rozruch pierwszej części rozbudowywanego terminala eksportowego LNG Calcasieu Pass. Skroplony gaz z Calcasieu Pass odbierać będzie m.in. PGNiG.

Według Reutersa, w ostatni piątek Venture Global wystąpiła do FERC o zezwolenie na uruchomienie pierwszego zespołu nowych linii skraplających, a w czwartek takie zezwolenie firma otrzymała.

Venture Global rozbudowuje terminal Calcasieu Pass LNG w Cameron Parish w Luizjanie. Powstaje tam 18 linii skraplających w dziewięciu zespołach, oraz dwa zbiorniki na skroplony gaz po ok. 200 tys. m sześc. każdy. Nowe instalacje mają zwiększyć możliwości eksportowe terminala o ok. 10 mln ton LNG rocznie. Według ocen analityków, koszt rozbudowy wynosi ok. 4,5 mld dol.

22 października FERC wydała ostateczną decyzję środowiskową dla rozbudowy Calcasieu Pass, w tym dla nowego gazociągu, który łączy nowy terminal z siecią gazową. Komisja uznała w niej, że projekt ma pewien wpływ na środowisko, ale został on zminimalizowany poniżej znaczącego poziomu. Obok rozbudowy Calcasieu Pass, Venture Global jest w trakcie zwiększania mocy eksportowych LNG o ok. 60 mln ton rocznie. Jednym z tych projektów jest zwiększenie o 20 mln ton rocznie zdolności terminala Plaquemines, budowa ta ma się zacząć jeszcze w tym roku.

Jednym z klientów Venture Global jest PGNiG. We wrześniu polska spółka aneksowała długoterminowy kontrakt na dostawy z Calcasieu Pass do poziomu 1,5 mln ton LNG rocznie przez 20 lat. W innym aneksie PGNiG zwiększyło z 2,5 do 4 mln ton LNG rocznie przez 20 lat wolumen z Plaquemines. Dostawy mają się zacząć w 2023 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl