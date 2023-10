USA: Zmienna sesja na Wall Street u progu sezonu wyników spółek

Piątkowa notowania na Wall Street zakończyły się umiarkowanymi zmianami głównych indeksów.

W centrum uwagi inwestorów była drożejąca ropa naftowa oraz początek sezonu publikacji wyników kwartalnych przez największe amerykańskie banki.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,12 proc. i wyniósł 33.670,36 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,50 proc. i wyniósł 4.327,78 pkt. Nasdaq Composite stracił 1,23 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.407,23 pkt.

Wzrost ryzyka geopolitycznego sprzyjał notowaniom obligacji.

W centrum uwagi inwestorów pozostaje napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie

Izrael wydał nakaz ewakuacji mieszkańców północnej części Strefy Gazy na południe. Chodzi o co najmniej 1,1 mln osób. Agencja AP podała wcześniej w piątek, że w mieście Gaza zapanowała panika na wieść o rozkazie ewakuacji w terminie 24 godzin. Chaos nasilił się dodatkowo po oświadczeniu kontrolującej Strefę Gazy palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas, która nakazała cywilom pozostanie w domach.

Izraelskie wojsko oświadczyło, że nie potwierdza doniesień ONZ o zaledwie 24-godzinnym terminie ewakuacji, ponieważ przemieszczenie tej ludności potrwa dłużej.

Rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie skutkują wzrostem cen ropy naftowej. W piątek surowiec drożał o prawie 6 proc. do 90,91 USD za baryłkę.

Wzrost ryzyka geopolitycznego sprzyjał notowaniom obligacji - w piątek spadały rentowności obligacji na rynkach bazowych - w USA po nawet 10 pb. na długim końcu krzywej (10-letnie Treasuries 4,61 proc.), a w Niemczech po ok. 7 pb. do 2,72 pro., choć w drugiej połowie amerykańskiej sesji umocnienie UST wyhamowało do ok. 6 pb.

Na Wall Street duże banki zainaugurowały sezon publikacji wyników za III kw. Wells Fargo, JPMorgan oraz Citigroup podały lepsze od konsensusu wskaźniki finansowe

Przychody JPMorgan w III kw. wyniosły 40,69 mld USD, a przychody z działalności inwestycyjnej 1,61 mld USD. Rynek oczekiwał przychodów 39,92 mld USD, a z działalności inwestycyjnej 1,48 mld zł.

Przychody Citigroup ze sprzedaży i tradingu w FICC (fixed income, currencies and commodities) w III kw. wyniosły 3,56 mld USD wobec konsensusu 3,25 mld USD. Przychody z bankowości inwestycyjnej Citigroup wyniosły 844 mln USD wobec oczekiwanych 663 mln USD. Przychody całego banku wyniosły 20,1 mld USD, o ok. 0,9 mld USD powyżej oczekiwań.

Zysk na akcję Wells Fargo w III kw. wyniósł 1,48 USD, a przychody 20,86 mld USD. Rynek oczekiwał zysku na akcję w wysokości 1,25 USD, a przychodów w wysokości 20,16 mld USD. Wynik odsetkowy banku wyniósł 13,11 mld USD, a oczekiwano 12,75 mld USD.

BlackRock zanotował w III kwartale 2023 r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 10,91 USD wobec spodziewanych przez rynek 8,20 USD. Aktywa pod zarządzaniem funduszu wyniosły w tym okresie 9,10 bln USD wobec konsensusu 9,23 bln USD. Przychody funduszu inwestycyjnego wyniosły w tym okresie 4,52 mld USD. Analitycy spodziewali się 4,51 mld USD. Odpływy netto z funduszy BlackRock w III kw. wyniosły 13 mld USD - to pierwsze odpływy od początku 2020 r.

Nawet 4 proc. traciły akcje Boeinga po kolejnych doniesieniach o problemach jakościowych w ramach procesu produkcji samolotów spółki.

W USA wyraźnie negatywnie zaskoczyło badanie oczekiwań inflacyjnych Uniwersytetu Michigan. Oczekiwana przez badanych w październiku inflacja w horyzoncie roku wzrosła do 3,8 proc., z 3,2 proc., a w długim terminie do 3,0 proc. wobec 2,8 proc. poprzednio.

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w październiku spadł do 63,0 pkt. z 68,1 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu.

Inwestorzy analizowali wypowiedzi przedstawicieli głównych banków centralnych.