USA: Znaczne wzrosty na Wall Street

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów, a amerykańskie giełdy zanotowały najlepszy tydzień od 2020 roku. W centrum uwagi rynków pozostaje rosyjska agresja militarna na terenach Ukrainy.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 274 punkty, czyli 0,80 proc. i wyniósł 34.754,93 pkt. Indeks wzrósł piąty dzień z rzędu.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,17 proc. i wyniósł 4.463,12 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 2,05 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.893,84 pkt.

W skali całego tygodnia Dow zyskał 5,4 proc., S&P 500 wzrósł o 5,5 proc., a technologiczny Nasdaq poszedł w górę o 8,1 proc.

"Na szczęście oczekiwania inwestorów co do inflacji w ciągu następnych pięciu lat zostały nieco obniżone, co, jeśli się utrzyma, będzie pomocne dla Fedu i rynków pomimo nieco wyższych stóp procentowych" - powiedział John Vail, szef strategii globalnej w Nikko Asset Management.

"Inwestorzy nadal obserwują geopolitykę, ale uwaga skupia się teraz bardziej na marżach, w jaki sposób ceny towarów wpłyną na firmy i ich prognozy zysków. Mamy teraz bardziej ostrożny pogląd na rynek akcji, ale spodziewamy się, że rynki utrzymają się w pewnym przedziale, ponieważ widzieliśmy już dno spadków, o ile wojna nie przyjmie bardziej negatywnego obrotu" - powiedział Patrick Nielsen, zastępca dyrektora generalnego w Mapfre Asset Management.

Trwa czwarty tydzień rosyjskiej inwazji wojskowej na terenach Ukrainy. Kontynuowane są ataki rakietowe na cele cywilne oraz infrastrukturę, m.in. w Kijowie, Charkowie i Kramatorsku. Rosyjska armia ostrzelała m.in. lotnisko we Lwowie. Ukraińskie siły powietrzne podały, że zakład naprawy samolotów we Lwowie został trafiony pociskami manewrującymi wystrzelonymi z kierunku Morza Czarnego.

Najcięższe walki trwały w nocy w Donbasie oraz w obwodach kijowskim, sumskim i czernihowskim na północy Ukrainy; obwodowi chersońskiemu grozi katastrofa humanitarna - wynika z przeglądu sytuacji w poszczególnych regionach Ukrainy, przygotowanym w piątek przez telewizję Hromadske.

Rosyjskie wojska poczyniły minimalny postęp w tym tygodniu, a ukraiński opór uniemożliwia im otoczenie Kijowa i Mikołajowa - oceniło w piątek rano brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

W piątek rano kanclerz Olaf Scholz "ponownie rozmawiał przez telefon z prezydentem Rosji Władimirem Putinem". Kanclerz wezwał prezydenta Rosji "do jak najszybszego doprowadzenia do zawieszenia broni" - poinformowało biuro prasowe niemieckiego rządu.

Omówiłem z szefem dyplomacji Unii Europejskiej Josepem Borrellem przygotowywanie piątego pakietu sankcji UE na Rosję - przekazał w piątek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Prezydent USA Joe Biden w piątek rozmawiał ponad dwie godziny ze swoim chińskim odpowiednikiem o rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Chińskie media podają, że prezydent Chin Xi Jinping przekazał Bidenowi, że jego kraj nie chciał, żeby doszło do ataku na Ukrainę.

Boeing zyskał 1 proc. po doniesieniach, że producent samolotów negocjuje duży kontrakt z Delta Airlines.

Salesforce i Apple znalazły się wśród najmocniej zyskujących firm wchodzących w skład indeksu Dow. Pierwsza z tych spółek podrożała o 2 proc., a druga o ponad 1 proc.

Nvidia zyskała ponad 5 proc., Twitter podrożał 3,9 proc., po 3 proc. rosły akcje Paycom i Fortinet.

Akcje FedEx spadały o 4 proc. po tym, jak amerykańska firma dostawcza odnotowała niższy niż oczekiwano zysk kwartalny w związku z niedoborem siły roboczej, podczas gdy pandemia zaszkodziła również wzrostowi przychodów w okresie świątecznym.

GameStop szedł w górę o 6 proc., po tym, jak sprzedawca gier wideo ogłosił, że otworzy miejsce sprzedaży tokenów NFT.

