Uścińska: PUE ZUS stanie się niedługo częścią wielkiej platformy gov.pl

Platforma Usług Elektronicznych ZUS stanie się niedługo częścią wielkiej platformy gov.pl – zapowiedziała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Dodała, że rozwijane będą funkcjonujące rozwiązania informatyczne, np. e-wizyty i e-wnioski, będzie też więcej aplikacji mobilnych.

W czasie wtorkowej konferencji z okazji 10-lecia działania Platformy Usług Elektronicznych ZUS i Centrum Obsługi Telefonicznej prezes ZUS powiedziała, że "ogromny przełom technologiczny z punktu widzenia obsługi obywateli przez państwo dokonał się, "kiedy z ogromną determinacją i odwagą wprowadzono 1 grudnia 2018 r. elektroniczne zwolnienia".

"To było pokazanie kierunku unowocześnienia państwa, unowocześnienia obsługi obywateli, włączenia w ten system lekarzy i pracodawców" - powiedziała Uścińska.

Zwróciła uwagę, że postulaty odejścia od wydawania zaświadczeń papierowych były zgłaszane przez wiele lat. Zaznaczyła, że "to się znakomicie sprawdziło w czasie pandemii".

"W marcu 2020 r. liczba wystawionych zwolnień wyniosła 3,3 mln. Było to przekroczenie granic bezpieczeństwa funkcjonowania. Dzięki PUE ZUS mogliśmy zupełnie inaczej się komunikować" - powiedziała prof. Uścińska.

Zaznaczyła, że PUE ZUS jest ważną bazą danych tego, kto i na co choruje. Chodzi też o to, żeby dodać do niego świadczenia rzeczowe, a więc przed ZUS-em jest zadanie zintegrowania, ubudżetowienia faktycznych kosztów opieki zdrowotnej, łącznie ze świadczeniami pieniężnymi.

Przyznała, że COVID-19 nie tylko wymusił zarządzanie kryzysowe, ale także przyczynił się do zmian technologicznych, które ZUS wykorzystał, inwestując w unowocześnienie systemu.

Prezes ZUS powiedziała, że pandemia spowodowała również inne podejście do tworzenia prawa. Jako przykład wskazała wprowadzony w czerwcu 2020 r. dodatek solidarnościowy.

"Pokazał on, że nowoczesne prawo, jeśli jest proste - daje się w 97-98 proc. stosować automatycznie" - powiedziała prof. Uścińska.

Podkreśliła, że "ZUS może stać się także nowoczesnym centrum informatycznym, jeśli chodzi o świadczenia na rzecz rodziny". Wspomniała, że od stycznia w całości przejęto obsługę kapitału opiekuńczego czy żłobkowego.

Powiedziała, że Centrum Świadczeń, w którym docelowo będzie pracowało ok. 100 osób, obsługuje ponad 20 mln spraw.

Wspomniała, że w trzy tygodnie udało się np. stworzyć kreator wniosków w języku ukraińskim. "Kiedyś przygotowania tego rodzaju trwałyby ok. 9 miesięcy" - stwierdziła prof. Uścińska.

Mówiąc o planach na przyszłość, prezes ZUS powiedziała, że "będzie rozwijane to, co już zostało wprowadzone, np. e-wizyty, e-wnioski, ale także będzie więcej mobilnych aplikacji dla osób w średnim wieku czy młodych".

"Musimy pracować nad lepszą koordynacją bazy danych" - zaznaczyła.

Zapowiedziała, że PUE ZUS "stanie się niedługo częścią platformy gov.pl.

Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS jest pierwszym w Polsce elektronicznym urzędem. Ma 10 mln użytkowników. Umożliwia dostęp do usług online, a także daje możliwości samodzielnego tworzenia dokumentów.

