Ustawa dot. wsparcia dla firm w zw. z cenami energii - bez akceptacji senackiej komisji

Ustawa, której celem jest wsparcie firm w związku z wysokimi cenami prądu i gazu oraz czasowo dopuszczająca sprzedaż węgla brunatnego gospodarstwom domowym, nie zyskała we wtorek akceptacji senackiej komisji gospodarki.

We wtorek senacka komisja gospodarki narodowej i innowacyjności nie zaakceptowała ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

W trakcie posiedzenia senator Maria Koc (PiS) złożyła wniosek o przyjęcie ustawy przez komisję bez poprawek, ale nie zyskał on większości (trzy głosy za do czterech przeciw przy jednym wstrzymującym).

Senator Adam Szejnfeld (KO) ocenił, że ustawa nadaje się "do kosza". Zwracał uwagę, że przepisy ustawy - szczególnie te które znalazły się w niej w trakcie prac sejmowych - nie są konstytucyjne. Krytykował ponadto, że "na kawałku papieru" daje się rządowi 17 mld zł, a nowe przepisy nie precyzują, w jaki sposób będą wydane te środki, ani do których firm trafi pomoc.

Ustawa przewiduje bowiem, że rząd może - w drodze uchwały - przyjąć program udzielania przedsiębiorcom pomocy w związku z cenami energii. Zgodnie z uchwaloną ustawą to również rząd określi przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach danego programu, formy, kryteria, warunki i okres jej przyznania, a także sposób obliczania wysokości i maksymalną kwotę pomocy, zakres, termin i sposób składania wniosków o udzielenie pomocy oraz zasady i terminy jej rozliczania.

Źródłem finansowania programów wsparcia dla przedsiębiorców ma być nadwyżka finansowa zgromadzona w Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji (FRPKE) oraz środki pochodzące z pożyczki z budżetu państwa w wysokości 5 mld zł w 2023 r.

Limit wydatków przeznaczony na realizację programów wsparcia dla firm ma wynieść łącznie 17,4 mld zł, z czego w 2022 r. - 5 mld 79 mln 416 tys. zł, w 2023 r. - 8 mld 212 mln 659 tys. zł, a w 2024 r. - 4 mld 136 mln 240 tys. zł.

Pomoc publiczna w ramach programu rządowego przyznawana ma być na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy. Składając wniosek, będzie on wyrażał zgodę na poddanie się kontroli w zakresie wysokości otrzymanej pomocy, spełnienia warunków jej uzyskania oraz prawidłowości jej rozliczenia.

W uzasadnieniu projektu podano, że część firm energochłonnych zmuszona jest wstrzymywać produkcję swoich wyrobów, ponieważ jej koszty przewyższają cenę rynkową w związku z bardzo wysokimi cenami energii. Wsparcie z programów rządowych z tytułu wzrostu cen energii i gazu ziemnego ma pozwolić firmom "utrzymać płynność, rentowność, miejsca pracy i zdolności produkcyjne w najbardziej trudnych momentach".

Ustawa zakłada ponadto czasowe (do 30 kwietnia 2023 r.) zawieszenie zakazu sprzedaży węgla brunatnego oraz kary za wprowadzanie takiego paliwa do obrotu. Nowe przepisy przewidują również brak kar (również czasowo, do 30 kwietnia 2023 r.) za łamanie uchwał antysmogowych w odniesieniu do węgla brunatnego. Obecnie obowiązujące przepisy w ramach walki ze smogiem zabraniają sprzedaży węgla brunatnego gospodarstwom domowym.

