Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych z podpisem prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kooperatywach mieszkaniowych - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Przepisy mają ułatwić realizację inwestycji mieszkaniowej w formule kooperatywy.

Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych zakłada, że grupa co najmniej trzech osób fizycznych, które są stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej, będzie mogła wspólnie zrealizować inwestycję mieszkaniową.

Działanie w formule kooperatywy mieszkaniowej nie będzie mogło być przedsięwzięciem inwestycyjnym nastawionym na sprzedaż nieruchomości i zysk. Członkowie kooperatywy mieszkaniowej albo spółdzielnia mieszkaniowa będą mogli ubiegać się o nabycie nieruchomości od gminy. Gmina będzie mogła rozkładać należności za nabycie nieruchomości na raty oraz stosować bonifikaty od ceny nieruchomości. Będzie też mogła ubiegać się o grant na infrastrukturę, jeśli udzieli kooperatywie lub spółdzielni bonifikaty.

Nowe przepisy mają umożliwić realizację inwestycji mieszkaniowych "przez grupy obywateli współdziałających w celu samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych" - wskazała Kancelarii Prezydenta RP. Kluczowe rozstrzygnięcia, jakie składają się na zaproponowaną formułę kooperatywy, wskazują, że "w formule tej działają osoby fizyczne (...), co do zasady, w liczbie minimum trzech, które są stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej" - podano.

W informacji KPRP zaznaczono, że działanie w formule kooperatywy mieszkaniowej prowadzi "do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych członków kooperatywy, lub ich własnych lub przysposobionych dzieci, oraz osób z nimi zamieszkujących, zatem są to przedsięwzięcia inwestycyjne, których następstwem, co do zasady, nie będzie obrót nieruchomością i zysk, ale stworzenie miejsca do mieszkania i życia".

W ramach działania w formule kooperatywy jest realizowana "inwestycja mieszkaniowa" - przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane polegające m.in. na: nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie co najmniej jednego budynku wielorodzinnego; budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub "nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem i przeprowadzeniu w tym budynku robót budowlanych".

KPRP zwróciła uwagę, że ustawa wprowadza "szczególne zasady zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych kooperatyw lub nowo powstałych spółdzielni mieszkaniowych".

Zgodnie z ustawą gminy będą mogły m.in.: oferować na sprzedaż nieruchomości należące do gminnego zasobu nieruchomości pod inwestycje mieszkaniowe realizowane przez członków kooperatyw mieszkaniowych lub nowo powstałe spółdzielnie mieszkaniowe oraz określać wymagania co do inwestycji w zakresie nieuregulowanym aktami prawa miejscowego. Przewiduje się też możliwość korzystania z prawa odkupu w przypadkach wskazanych w ustawie oraz prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości, udziału w tej nieruchomości lub nieruchomości z niej wydzielonej, budynku lub lokalu przez dotychczasowego właściciela w okresie 20 lat od dnia sprzedaży przez gminę nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.

W informacji wskazano też na możliwość rozkładania należności za nabycie nieruchomości na raty oraz stosowanie bonifikaty od ceny nieruchomości w przypadku zgodnego z warunkami określonymi w ustawie korzystania z nieruchomości, budynków i lokali objętych inwestycjami.

Dodano, że gminy będą też mogły uzyskać zwrot części ceny nieruchomości w formie lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych wybudowanych przez nabywcę nieruchomości lub w drodze najmu tych lokali lub budynków od nabywcy nieruchomości, "rozszerzając tym samym zasób mieszkaniowy służący realizacji zadań własnych gminy", a także "uwzględniać współpracę z kooperatywami mieszkaniowymi w procesie rewitalizacji niektórych obszarów lub budynków" czy ubiegać się o grant na infrastrukturę w związku ze "zbyciem nieruchomości w celu wsparcia oddolnych inicjatyw mieszkaniowych w przypadku dopuszczenia bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości".

Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2023 r. - poinformowano.

