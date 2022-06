Ustawa o odbiorze odpadów ze statków z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał ustawę o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa rozszerza zakres definicji odpadów ze statków, a także reguluje kwestię odbioru tych nieczystości.

Podpisana przez prezydenta ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków jest wdrożeniem unijnej dyrektywy. Zakłada, że podmiot zarządzający portem lub przystanią morską zapewnia statkom z nich korzystającym dostęp do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków.

Za odbiór i przetwarzanie odpadów ze statków armatorzy wnoszą opłaty: pośrednią, dodatkową i specjalną. Opłatę pośrednią, czyli za świadczenie usług portowych w zakresie urządzeń do odbioru odpadów ze statków, uiszcza się za każdą jednostkę niezależnie od faktycznego odprowadzania odpadów ze statków. Ma to zniechęcać do nielegalnych zrzutów odpadów do morza.

Zgodnie z ustawą opłata pośrednia obejmie koszty pośrednie oraz co najmniej 30 proc. całkowitych kosztów bezpośrednich rzeczywistego odprowadzania i przetwarzania odpadów ze statków w roku poprzedzającym, z możliwością uwzględnienia również kosztów związanych z przewidywanym natężeniem ruchu w roku następnym.

Ustawa umożliwia nakładanie kar pieniężnych, do 50 tys. zł, na podmioty zarządzające portami lub przystaniami morskimi za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, oraz na inne podmioty zarządzające terenami znajdującymi się w granicach portów lub przystani morskich, które nie przestrzegają planu gospodarowania odpadami ze statków zatwierdzonego dla danego portu lub przystani morskiej w zakresie procedur i wymagań ujętych w tym planie.

