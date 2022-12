Ustawa o Rzeczniku Finansowym z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP.

Jak w komunikacie podała kancelaria prezydenta, głównym celem noweli jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego oraz edukacji finansowej polskiego społeczeństwa

Ustawa przewiduje uporządkowanie kwestii wydawania środków z Funduszu Edukacji Finansowej (FEF). Funduszem tym będzie zarządzać minister właściwy do spraw instytucji finansowych, natomiast o wyborze zadań, które będą finansowane ze środków FEF, decydować ma Rada Edukacji Finansowej. W jej skład będą wchodzić przedstawiciele: resortów finansów i edukacji, Rzecznika Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także Polskiego Funduszu Rozwoju.

Nowe przepisy zakładają także wzmocnienie kompetencji Rzecznika Finansowego oraz lepsze wykorzystanie jego zasobów. Rzecznik będzie mógł występować w postępowaniach cywilnych klientów instytucji finansowych, a także ich spadkobierców. Ponadto uzyska możliwość tworzenia oddziałów terenowych, aby wsparcie tej instytucji było łatwiej dostępne.

Ustawa wejdzie w życie co do zasady 1 stycznia 2023 r. Wcześniej, tj. z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy wejdzie w życie część przepisów dostosowujących związanych z obowiązkami Rzecznika Finansowego, a dotyczących likwidacji dotychczasowego Funduszu Edukacji Finansowej - przekazywania określonych informacji i dokumentów ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych.

Natomiast po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy wejdą w życie przepisy związane z przyznaniem Rzecznikowi Finansowemu kompetencji do działania w charakterze reprezentanta grupy - wytaczania powództwa w postępowaniu grupowym.

