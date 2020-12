Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane trafi do podpisu prezydenta

Pilna nowelizacja ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane, która dostosowuje przepisy do wchodzącego w życie 1 stycznia 2021 r. nowego Prawa zamówień publicznych, trafi do podpisu prezydenta. Senat zdecydował w czwartek, że nie zaproponuje do niej poprawek.

Ustawę o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw, przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Według resortu w przyjętej nowelizacji chodzi o dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do nowego Prawa zamówień publicznych, a także doprecyzowanie regulacji.

Przedstawiciele ministerstwa rozwoju wskazywali wcześniej, że projekt nowelizacji uwzględnia postulaty części przedstawicieli rynku zamówień publicznych, zgłaszane w ostatnich miesiącach, oraz uwagi powstałe w toku procesu legislacyjnego.

Dodali, że dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do regulacji nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych dotyczy w szczególności: wyłączeń spod obowiązku stosowania ustawy, komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami oraz przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o zawarcie umowy koncesji.

Chodzi także o to, aby przepisy ustawy o umowie koncesji w jak największym stopniu odzwierciedlały regulacje unijnych dyrektyw dot. zamówień publicznych - podali.

Projektowane zmiany mają wejść w życie wraz z nowym Prawem zamówień publicznych 1 stycznia 2021 roku.