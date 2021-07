Ustawa wprowadzająca SLIM VAT 2 wraca z poprawkami do komisji

Ustawa wprowadzająca tzw. pakiet SLIM VAT 2, którego celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług wraca z poprawkami do senackiej komisji budżetu i finansów publicznych.

Według resortu finansów, celem proponowanych rozwiązań jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług - tzw. pakiet SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT).

Pierwsza inicjatywa o tym charakterze, czyli pakiet SLIM VAT weszła w życie jako ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - przypomniał w Senacie wiceminister Jan Sarnowski.

Jak wyjaśnił, SLIM VAT 2 wprowadza m.in. możliwość odliczenia VAT po upływie terminu, "na bieżąco". Ma to nastąpić poprzez rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji, co ma ułatwić dokonywanie korekt.

Ustawa wydłuża również termin na stosowanie ulgi na złe długi z dwóch do trzech lat, upraszcza sposób obłożenia podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości, a także wprowadza możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT-owskimi w różnych bankach czy możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS.

Pakiet SLIM VAT 2, wprowadza ponadto do ustawy o VAT regulację, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określała wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport. W nowych przepisach została też zawarta rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ta zmiana stanowi implementację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.



Zgodnie z propozycją zawartą w nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe, większość przepisów ustawy wchodzi życie 1 października 2021 r., część od 1 stycznia 2022 r. W związku z tym terminem senatorowie zaproponowali poprawkę o wydłużenie do 1 lipca 2022 r. wejścia w życie ustawy. Argumentem dla tej zmiany była opinia ZBP, że nie wszystkie banki i instytucje finansowe będą gotowe z początkiem roku gotowe z wdrożeniem sposobu płatności przewidzianego w ustawie.

Zgłoszone przez senatorów poprawki do noweli ustawy są postulaty w zakresie uchwalenie stosownych przepisów przejściowych oraz wprowadzenie odpowiednich zapisów pozwalających na pełne wykonanie wyroków TSUE z 15 października 2020 r. i 18 marca 2021 r. wydane w trybie prejudycjalnym.

Jak wyjaśnił w środę senator Kazimierz Kleina, te wyroki TSUE, dotyczą relacji między przedsiębiorcami, w sytuacji gdy jeden nie zapłaci za towar czy usługę drugiemu, a przedsiębiorca będący wierzycielem ma prawo odliczyć, pod pewnymi warunkami, ten podatek VAT od tej nieopłaconej usługi. "Nasze prawodawstwo zaproponowane w tej ustawie wprowadza ograniczenia, które utrudnia to przedsiębiorcy - wierzycielowi. Pozycja przedsiębiorcy wierzyciele, który powinien mieć prawo odzyskania podatku VAT jest zdecydowanie trudniejsza w tej ustawie, i w zawiązki z tym powinniśmy wprowadzić odpowiednie przepisy, który w pełni wykonuje te wyroki" - podkreślił.



Według przedstawiciela resortu finansów, które wydało negatywną opinię do proponowanej poprawki, może się to przyczynić do zjawiska wyłudzania podatku VAT.

W związku ze zgłoszonymi poprawkami ustawa zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe wraca do komisji budżetu i finansów publicznych.

