Usuwanie barier infrastrukturalnych regionu Trójmorza tematem konferencji "Europa Karpat"

O zwiększeniu dostępności komunikacyjnej na obszarze Trójmorza oraz eliminowaniu barier infrastrukturalnych rozmawiali w sobotę podczas konferencji „Europa Karpat" w Krasiczynie (Podkarpackie) ministrowie infrastruktury m.in. Polski, Ukrainy i Litwy.

W Krasiczynie pod Przemyślem odbywa się dwudniowa konferencja "Europa Karpat".

Obecny na wydarzeniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że kraje karpackie mają wiele wspólnych spraw, przede wszystkim dotyczących granicy i infrastruktury. Minister uważa, że granice nas nie dzielą, a łączą.

"Wykorzystujemy nasze spotkanie, aby w relacjach bilateralnych, bezpośrednich, ale również korzystając z formy debat panelowych ustalać kolejne kierunki naszych działań. Te działania to kolejne kroki, aby łączyć nas siecią drogową, kolejową, lotniczą, abyśmy mogli mówić o wspólnym rozwoju, który na pewno determinowany jest przez takie przedsięwzięcia jak Via Carpatia czy Via Baltica" - mówił.

Zdaniem Adamczyka, nasz region musi być zintegrowany komunikacyjnie. "Musimy usuwać przeszkody, które jeszcze się teraz pojawiają. Cieszę się, że z moimi kolegami ministrami mogę te przeszkody usuwać" - powiedział.

Minister infrastruktury Ukrainy Vladislav Kriklij zwrócił uwagę, że budować należy nie tylko korytarze drogowe, ale również korytarze cyfrowe. "Transport to jest główny system ekonomii naszych krajów, musimy dlatego razem kooperować i szukać najlepszych rozwiązań" - dodał. Kriklij mówił, że wszystkie kraje sąsiedzkie tego regionu muszą działać razem i dyskutować, wówczas można lepiej zmagać się ze wszystkimi problemami.

Natomiast minister komunikacji Litwy Jarosław Narkiewicz zaznaczył, że kraje regionu łączy wiele inwestycji. Wymienił m.in. Via Carpatia i Via Baltica.

Narkiewicz wręczył Adamczykowi najwyższe odznaczenie swojego resortu "za zasługi w sferze transportowej".

"Współpraca Polski i Litwy jest bardzo owocna, nie tylko na szczeblu politycznym, ale również na szczeblu łączności i transportu. Via Carpatia czy wiele innych tematów bez wstawiennictwa, angażowania się ministra Adamczyka byłoby o wiele trudniej przeprowadzić. Też jeśli chodzi o obronę naszych przewoźników z UE" - powiedział Narkiewicz.

Obecny w Krasiczynie był też minister transportu i komunikacji Białorusi Aleksiej Avramenko, który w swoim wystąpieniu powiedział, że takie spotkanie jest okazją do omówienia wielu wspólnych spraw. Podkreślił, że dla rządu Białorusi bardzo ważną kwestią jest rozwój infrastruktury na zachodniej granicy.

"Jesteśmy państwem tranzytowym więc kwestie budowy dróg, kolei czy modernizacji przejść granicznych jest bardzo ważna dla nas wszystkich" - dodał.

Powiedział, że wśród rozmów poruszane będą kwestie zniesienia barier w transporcie między krajami karpackimi.

Przedstawiciel Węgier, wiceminister innowacji i technologii Laszlo Mosoczi mówił z kolei, że do polepszenia życia obywateli potrzebny jest wzrost PKB. "Drugą sprawą jest tworzenie lepszych kontaktów społecznych między ludźmi. Transport jest bardzo ważną sprawą w osiągnieciu obydwu tych rzeczy" - dodał.

Mosoczi przypomniał, że utworzony został korytarz kolejowy Amber, który "będzie przyszłością dla naszych dzieci". Połączyć on ma m.in. Polskę, Słowację i Węgry szybką linią kolejową. W jego ocenie równie ważny, jeśli chodzi o drogi jest projekt Via Carpatia. Mosoczi powiedział, że kolejne odcinki tego szlaku będą oddawane w połowie tego roku.

W spotkaniu w Krasiczynie, które potrwa do niedzieli udział biorą przedstawiciele parlamentów, administracji rządowej, naukowcy, eksperci i analitycy z 11 krajów; wśród nich m.in. z państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier), Litwy, Białorusi i Ukrainy.

W poszczególnych sesjach wystąpią m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak i szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.