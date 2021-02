Uszczelnienie VAT zwiększa też wpływy z innych podatków: CIT i PIT - mówił w czwartek szef resortu finansów Tadeusz Kościński, zwracając uwagę, że rolą MF w uszczelnianiu systemu podatkowego jest także dbanie o uczciwą konkurencję.

"Gdy VAT jest uszczelniony, to więcej pieniędzy jest rejestrowane jako przychód przedsiębiorstwa, więc płaci ono też większy CIT. A jak jest większy CIT, to też przeważnie przestaje się bawić i zatrudnia już prawidłowo swoich pracowników na pełen etat na normalnych warunkach, a nie wciąż pod stołem, więc PIT też jest większy. Konsekwencją tego wszystkiego, że uszczelniliśmy VAT, jest to, że CIT i PIT też rosną" - powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej na antenie wpolsce.pl.

Według Kościńskiego w uszczelnianiu systemu podatkowego chodzi także o uczciwą konkurencję, by firmy, które nie płacą podatku, nie zyskiwały przewagi konkurencyjnej nad rzetelnymi płatnikami.

"Naszą rolą jest to, żeby uszczelnić (system podatkowy - red.), bo nie ma nic gorszego dla przedsiębiorcy, który jest uczciwy, płaci wszystkie podatki, a jego konkurent unika płacenia (niż - red.) niesprawiedliwa konkurencja. I właśnie niestety ten niesprawiedliwy wygrywa" - podkreślił szef MF. Wskazał, że resort cały czas dyskutuje z rynkiem, jak najlepiej uszczelnić system pod tym kontem.