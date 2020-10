UTK dopuścił do ruchu pierwsze w Polsce pociągi hybrydowe wyprodukowane przez Newag

Urząd Transportu Kolejowego wydał w czwartek zezwolenie na dopuszczenie do ruchu pierwszych w Polsce pociągów hybrydowych wyprodukowanych przez nowosądecką firmę Newag. Pojazdy Impuls 2 typu 36WEh zamówiło województwo zachodniopomorskie.

Jak poinformował nowosądecki producent, dopuszczenie pociągów do ruchu przez UTK, "to kolejny duży krok do wprowadzania ekologicznego transportu na tory".

Pierwsze hybrydowe pociągi trafią na Pomorze Zachodnie. Według zapewnień producenta, dwa pojazdy znajdują się już na etapie produkcyjnym, a dostawa ich nastąpi jeszcze w tym roku.

Zawarta w lipcu tego roku umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a firmą Newag gwarantuje dostawę dwóch pojazdów Impuls 2 typu 36WEh z napędem hybrydowym oraz możliwość zamówienia kolejnych dziesięciu, fabrycznie nowych dwunapędowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym. Szacunkowa wartość całego zamówienia wynosi 240 mln zł.

Hybrydowe pociągi Newagu w tym miesiącu zamówiły także Koleje Dolnośląskie. Zdecydowały się one na zakup sześciu pojazdów typu za 137,4 mln zł netto.

Hybrydowy zespół trakcyjny Impuls 2 typu 36WEh jest pierwszym polskim pojazdem szynowym, który oprócz silników elektrycznych posiada też silniki spalinowe, które pozwalają na przejazd po odcinkach pozbawionych sieci trakcyjnej.

"Zastosowanie innowacyjnej technologii w Impulsie sprawia, że funkcjonalność i zakres zastosowania pojazdu przez przewoźników diametralnie wzrasta, a ponadto komfort jazdy pasażerów radykalnie się podnosi" - wskazał producent.